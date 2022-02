Software de gestão de CRM, Salesforce, começa a ser implementado pela Stratesys

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 16 de fevereiro de 2022.

São Paulo 16/2/2022 – Estamos muito felizes em fazer parte da comunidade Salesforce no Brasil e esperamos em breve cobrir toda a região LATAM. disse o CEO da Stratesys LATAM

A Stratesys começa a oferecer seus serviços de análise, design e implementação de estratégia Customer Experience utilizando a tecnologia Salesforce no Brasil, após consolidação no mercado europeu, garantindo ROI em marketing cerca de 43% melhor e avanços na transformação digital de empresas

A mudança global ocorrida no início de 2020 afetou diretamente o mercado e forçou uma mudança de comportamento em clientes, pois agora, com necessidade de fechar espaços físicos, os canais digitais ganharam ainda mais importância para departamentos comerciais e de marketing, principalmente quando o intuito é gerar valor e venda para a organização. Segundo pesquisa realizada pela Salesforce, durante o terceiro trimestre da pandemia a aquisição por canais digitais cresceu cerca de 55% comparado mesmo calendário em 2019.

E investir em práticas, estratégias e tecnologias direcionadas ao relacionamento com clientes ganhou importância para empresas que desejam manter ou expandir seu faturamento. E a Stratesys – HUB tecnológico entre Europa e América de transformação de negócios – apresenta ao mercado nacional a solução para implementar um sistema de Gestão CRM (Customer Relationship Management) em software Salesforce.

A iniciativa da Stratesys está consolidada no mercado Europeu, ao projetar, realizar e gerenciar a tecnologia de relacionamento com o cliente para mais de 20 empresas dos setores energy, utilities, bens de consumo, varejo, bancário, seguros, telecomunicações, entre outros. A perspectiva é crescer mais, pois para 56% das organizações, a tendência é que maior parte da sua receita venha dos canais digitais nos próximos três anos, segundo relatório da Salesforce.

Tendo esses resultados e expertise de mercado global, a Stratesys começa a oferecer o serviço para implementar essa tecnologia em empresas do Brasil e no ano de lançamento já adquiriu clientes do segmento de produção de aço e alimentos à base de proteína animal.

“Nós da Stratesys somos um HUB tecnológico Europa-Latam e devemos oferecer aos nossos clientes, nacionais e multinacionais, as soluções tecnológicas que melhor se adaptam às suas necessidades. A Salesforce é, sem dúvida, a plataforma mais poderosa para as empresas otimizarem o relacionamento com seus clientes e é por isso que nós da Stratesys nos unimos à Salesforce para fornecer serviços de valor e alto desempenho para a indústria brasileira. Estamos muito felizes em fazer parte da comunidade Salesforce no Brasil e esperamos em breve cobrir toda a região LATAM.”, disse Francisco Raimundo Chilet, CEO da Stratesys LATAM.

Empresas que utilizam tecnologia de gestão CRM tendem a melhorar em 37% o processo de transformação digital, ao ampliar em 45% a experiência com o cliente, aproximando departamentos ao integrar informações de clientes, segundo a Stratesys.

Website: https://www.stratesys-ts.com/pt/