30 faculdades de psicologia mais fáceis de entrar pelo Sisu

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de fevereiro de 2022.

Veja quais são as instituições com as menores notas de corte no programa

A graduação em Psicologia está entre os cursos mais buscados do Brasil, de acordo com o Censo da Educação Superior de 2019, principalmente nas universidades públicas – onde se concentram a maior parte dos matriculados.

Com duração de quatro anos, o curso de Psicologia capacita estudantes a se tornarem psicólogos e atuarem nas diversas áreas da Psicologia. Ao longo da formação, eles aprendem a analisar, diagnosticar, avaliar, intervir e prevenir em processos psicológicos e psicossociais.

A grande procura por cursos de Psicologia nas universidades públicas resulta em maior concorrência no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a principal porta de entrada das instituições públicas. No Sisu 2021, por exemplo, a nota de corte média para ingresso em Psicologia foi de 732.11 pontos.

Entretanto, se você não teve um desempenho tão bom assim no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não precisa deixar seu curso dos sonhos de lado! Nem todas as universidades têm uma nota de corte tão alta no Sisu.

Para te ajudar, listamos as foram as faculdades de Psicologia menos concorridas no Sisu do primeiro semestre de 2021, considerando apenas as vagas de ampla concorrência.

Mesmo sendo da edição anterior, as notas ajudam a ter uma noção da concorrência de cada faculdade, já que não mudam muito de um ano para o outro. Veja a lista completa abaixo!

30 faculdades de Psicologia com menor nota de corte no Sisu

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) João Pessoa – PB 702.58

Fonte: Repositório de Arquivos do Ministério da Educação (Ramec)

Simulador de notas de corte do Sisu

Quer saber a concorrência de outros cursos no Sisu ou em outros programas, como o Prouni e o Fies? No Simulador de Notas de Corte do Enem da Quero Bolsa você pode descobrir quais as faculdades e cursos você tem chances de passar com sua nota do Enem. Acesse gratuitamente: https://querobolsa.com.br/programas-do-governo.