FG Empreendimentos integra ranking das Melhores Empresas para Trabalhar

17 de fevereiro de 2022.

Balneário Camboriú 17/2/2022

A FG Empreendimentos, que figura como uma das cinco maiores construtoras do país, celebra o reconhecimento como uma das Melhores Empresas para Trabalhar – GPTW Brasil, na pesquisa sobre ambiente de trabalho, que é conduzida pelo Great Place to Work.

Desde 2019 a FG vem aplicando pesquisas de clima com empresas externas. Em 2020, a empresa conquistou pela primeira vez o Prêmio Lugares Incríveis para trabalhar promovido pela Fundação Instituto de Administração (FIA), e nos anos de 2020 e 2021 a Certificação de Qualidade do Ambiente de trabalho pela pontuação alcançada.

Esse reconhecimento reflete a excelência dos serviços prestados aos clientes pela construtora e o bom clima organizacional que entre os colaboradores. “A conquista deste resultado é fruto de um trabalho que estamos desenvolvendo ao longo de toda a nossa história, com esforço e dedicação de toda a nossa equipe, pautado na sustentabilidade de nosso negócio, na confiança de nossos clientes e na diversificação de produtos que apresentamos ao mercado. Agradecemos a todos os nossos clientes, parceiros e principalmente nossos colaboradores por mais essa conquista,” destaca o presidente da FG Empreendimentos, Jean Graciola.

Amanda Souza, a diretora regional do Great Place to Work, não existe um modelo ou característica específica para uma empresa ser um GPTW. “Nossa metodologia busca entender como é a experiência do colaborador na empresa, as relações com liderança, time e o orgulho de pertencer. Como cada empresa faz isso é o que determina a cultura e torna cada empresa única, com características que a levam a ser um excelente lugar para trabalhar”. Santa Catarina vem se destacando com um crescimento notável na lista catarinense: o primeiro ano da pesquisa premiou apenas dez, e hoje já são 60 empresas que recebem o selo GPTW.

Mais que uma premiação importante para a companhia, este reconhecimento reflete a dedicação de cada funcionário, que ajuda a construir ao longo dos anos essa história de sucesso, buscando soluções inovadoras, com muito respeito às pessoas, às comunidades e ao meio ambiente. “Manter um diálogo transparente e valorizar cada funcionário é de extrema importância para nós. Esse reconhecimento nos deixa muito orgulhosos e motivados para continuar buscando um excelente ambiente de trabalho”, ressalta a gerente de DHO da FG, Giselle Hornburg.

O presidente do Conselho da FG, o empresário Francisco Graciola, emocionado, celebrou com os colaboradores na manhã desta sexta-feira, 11. “O GPTW é uma conquista dos colaboradores, da grande família FG. Ao me deparar com essa grandiosa equipe, me passa um filme na cabeça, lembro quando com meu Fiat 147, parava nas principais avenidas da cidade, vindo do interior, com Jean pequeno ao meu lado e sonhávamos em sermos agentes transformadores de Balneário Camboriú. Hoje, esse é o nosso legado. Somos uma grande corporação, com projetos audaciosos e pensados para as pessoas”, comenta Francisco Graciola.

Website: http://www.fgempreendimentos.com.br