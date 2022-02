Farmácia de Manipulação promoverá mais uma Live Shop Quality

Compartilhe Facebook

17 de fevereiro de 2022.

Brasília, DF 17/2/2022

A segunda edição do evento será na próxima quarta-feira (16/2) às 20h

A pandemia estimulou comportamentos que devem continuar nos próximos anos. Com a necessidade de distanciamento social, movimentos chancelados pelo uso da tecnologia foram o grande destaque e um deles é a live commerce, que ganhou ainda mais maturidade ao longo do ano de 2021. Este formato inovador de vendas online que integra transmissões ao vivo com o e-commerce tem se intensificado no mundo todo. Seguindo essa tendência, a Quality Farmácia de Manipulação promoverá, na próxima quarta-feira (dia 16/2), às 20h, mais uma Live Shop Quality, no Instagram do grupo (@qualitymanip).

Entre os lançamentos que serão apresentados no Live Shop Quality estão: a melatonina, que recentemente foi liberada pela Anvisa para formulação de suplementos alimentares; a nova versão do omega, com uma fórmula inédita; óleos essenciais, para relaxamento e diminuição de sintomas como nervosismo e ansiedade, por exemplo, e goma de verisol. “Nosso foco foi incentivar os nossos clientes a testarem diferentes formatos para as suas compras. Por meio das transmissões ao vivo, podemos proporcionar entretenimento, ensinamento e passamos a oferecer um valor agregado à experiência. Com o modelo ganhando cada vez mais adeptos, potencializando o contato direto com nossos consumidores, vimos os resultados ganharem força”, afirma Flávia Ribeiro, Sócia-Fundadora da Quality.

A primeira edição realizada em janeiro teve excelentes resultados de venda: R$ 3 mil em apenas 1 hora. “Desde a nossa fundação, nos preocupamos em levar aos clientes novas formas farmacêuticas e variedades de produtos. O nosso objetivo é ofertar o que há de melhor e mais inovador no mercado, de modo a permitir, ainda, que o consumidor nem precise sair de casa”, compartilha Flávia.