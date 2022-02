Comércio digital de gado supera leiloeiras tradicionais

Compartilhe Facebook

17 de fevereiro de 2022.

Três Lagoas, MS 17/2/2022

Startups voltadas para o agronegócio desenvolvem aplicativos que levam praticidade ao empresário rural

De acordo com o portal da revista Forbes, o Brasil já é um país muito à frente dos demais quando o assunto é a digitalização dos serviços ligados ao agronegócio. A responsabilidade disso, segundo a empresa de consultoria McKinsey & Company, está nas mãos das agtechs – startups que investem no desenvolvimento de inovação para o segmento agro.

As agtechs vêm aumentando a cada dia e, de acordo com um relatório apresentado pela Radar Agtech Brasil no ano passado, esse modelo de negócio já demonstrou um crescimento de aproximadamente 40% nos dois últimos anos. Uma das principais ofertas apresentadas por essas startups são aplicativos capazes de digitalizar serviços e ações que costumavam ser realizados apenas de forma presencial.

De acordo com um estudo apresentado pela Confederação da Agricultura e da Pecuária do Brasil (CNA), mais de 60% dos produtores rurais já utilizam a internet para a gestão de suas propriedades. Adepta das novas tecnologias, a nova geração de empresários do agronegócio tem o seu dia a dia constantemente facilitado por aplicativos que apresentam as datas adequadas para o plantio de cada cultura, oferecem recursos para facilitar o encontro do melhor frete, contribuem para o controle de pragas nas lavouras e até mesmo possibilitam que pecuaristas façam compra e venda de gado a partir de leilões online.

Para Germano Sestini, fundador do aplicativo de leilões de gado LeiloApp, a razão para que isso aconteça é a popularização da internet no meio rural. “Produtores rurais estão mais próximos das funcionalidades oferecidas pela internet, principalmente dos aplicativos. O número de usuários em aplicativos de leilões de gado, por exemplo, tem crescido muito, afinal essa tecnologia pode facilitar o comércio para os empresários rurais”, diz ele. Além disso, de acordo com a Folha de S. Paulo, um dos motivos pelos quais a procura pelos leilões de gado virtuais aumentou também pode ser o crescimento na demanda por proteína animal.

Diante do potencial brasileiro para a criação de plataformas que levam a tecnologia ao produtor rural e em meio a uma pandemia que ainda influencia muitos tipos de negociações, o crescimento das startups que trabalham para promover essas facilidades é algo que foi muito beneficiado pelo contexto social e que ajudou a manter a economia em movimento.

