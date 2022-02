Clubes de assinatura: segmento avança 18% em 2021

Compartilhe Facebook

* Por: - 17 de fevereiro de 2022.

17/2/2022 – O clube de assinaturas traz uma série de comodidades aos seus assinantes, por isso a tendência é que o crescimento se mantenha em alta

Modalidade pode alcançar 75% das empresas até 2023; para especialista em negócios digitais, movimento acompanha tendência de digitalização e adaptação à pandemia



Os clubes de assinatura se tornaram tendência de negócio durante a pandemia de Covid-19 no Brasil, registraram aumento de 18% em 2021 e podem alcançar 75% dos empreendimentos até 2023. As informações são de um balanço da Betalabs, empresa de tecnologia especializada em soluções para e-commerce, com base em um levantamento com seus clientes.

De acordo com a análise, que leva em conta o período de janeiro a setembro do último ano, cerca de 2 mil novos clubes passaram a adotar a modalidade de vendas. Daniel Pereira, especialista em modelos de negócios digitais e sócio da da LUZ Planilhas Empresariais, observa que este é um ganho real – ganho nominal descontada a inflação – em relação ao mesmo período de 2020.

Pereira avalia o crescimento de 18% dos clubes de assinatura em 2021 como um movimento natural junto a maior adoção das compras on-line por conta da pandemia.

“As pessoas passaram a comprar de forma remota e se sentiram mais à vontade para testar novos modelos de consumo. Neste sentido, o clube de assinaturas traz uma série de comodidades aos seus assinantes e, por isso, a tendência é que o crescimento se mantenha em alta”, afirma.

Tendência de digitalização e adaptação à pandemia

Na análise do especialista em modelos de negócios digitais, a expansão do modelo de clube de assinaturas faz parte de um movimento empreendido por empresas de diversos setores frente aos desafios impostos pela pandemia de Covid-19.

“De março de 2020 para cá, vivemos um momento de profundas transformações de consumo. Com as medidas de quarentena e isolamento social para frear a contaminação pandêmica, as portas físicas de estabelecimentos se fecharam, o que de certo modo contribui para que outras portas fossem abertas: as soluções digitais”, pontua.

Com efeito, segundo a pesquisa Panorama de Negócios Digitais Brasil, promovida pela Spark Hero, que ouviu 200 empresas com mais de 250 funcionários, 42% dos negócios aceleraram todos ou a maioria dos projetos de transformação digital. De forma similar, 87,5% das empresas brasileiras deram um impulso em seus projetos de transformação virtual, conforme informações do Índice de Transformação Digital Dell Technologies.

Além disso, mais da metade (54%) dos empreendedores digitais começaram seus negócios durante a crise sanitária, ainda de acordo com a análise da Spark Hero.

Modelo de clube de assinatura é opção para empresas

A título de exemplo, Pereira explica que, no clube de assinatura de planilhas oferecido pela empresa LUZ, os assinantes pagam um valor fixo mensal e têm direito a todas as ferramentas de produtividade oferecidas pela marca – o que inclui planilhas e apresentações, além de suporte premium, novos lançamentos e atualizações mensais.

Na visão do sócio da LUZ Planilhas Empresariais, a oferta de planilhas pré-montadas pode ser útil no meio corporativo, pois contribui para que os profissionais economizem tempo e passem uma imagem mais profissional para colegas, clientes e parceiros.

“Ao invés de ter que estudar metodologias de administração e fórmulas de Excel, as planilhas prontas já trazem isso tudo em poucos cliques. Por isso, são uma opção para digitalização dos negócios e exemplo de inovação no setor, além de demonstrar o potencial a ser explorado pelos clubes de assinatura”, finaliza.

