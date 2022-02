Embalagem plástica, que inativa o coronavírus, está disponível no mercado

Compartilhe Facebook

17 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 17/2/2022 – Além da proteção viral, o produto também reduz a proliferação de bactérias e fungos, responsáveis por acelerar a degradação e o desperdício de alimentos.

O FlexProtec, da Polo Films, foi testado pela Unesp e eliminou 99,5 % do vírus causador da Covid após 40 minutos de contato com o filme plástico

Estudo em desenvolvimento, divulgado pela Universidade de Medicina da Prefeitura de Kyoto, no Japão, aponta que a Ômicron é a variante do coronavírus mais resistente em ambiente externo, ficando até 21 horas sobre a pele e até 193 horas (cerca de oito dias) em superfícies plásticas. Exatamente para mitigar essa ameaça, a Polo Films, empresa produtora de insumos para embalagens plásticas, como as de salgadinhos, sabonetes e biscoitos, acaba de lançar o filme de Polipropileno Biorientado (BOPP) que combate a proliferação de microrganismos.

Assim, se converte em uma solução que traz mais segurança para o consumidor, podendo aumentar o tempo de prateleira dos produtos e reduzindo a contaminação cruzada por contato. Chamada de FlexProtec, a linha recebe um aditivo que utiliza nanotecnologia de íons de prata para combater microrganismos como bactérias, vírus e fungos.

O FlexProtec foi testado na Universidade Estadual Paulista (Unesp) – instituição pública de ensino, pesquisa e prestação de serviços – e obteve redução do coronavírus de 99,5% em 40 minutos de contato. Isso significa uma importante proteção para a sociedade em uma época de pandemia. Segundo a pesquisadora responsável pelo parecer técnico da ação do FlexProtec, a professora Rejane Grotto, o tempo de redução da quantidade viral no contato com o produto é eficaz para ajudar no combate ao coronavírus. “Supondo que uma pessoa tenha espirrado na mão e, em seguida, tocado no produto, os vírus que ficaram na embalagem irão ser reduzidos em 99,5% em 40 minutos, sendo que, nos primeiros 10 minutos, a diminuição já é de 92,6%”, esclarece a pesquisadora, que atua como docente na graduação e pós-graduação da instituição, com pós-doutorado no âmbito da fisiopatologia em clínica médica, pela Unesp.

Além da proteção viral, o produto também reduz a proliferação de bactérias e fungos, responsáveis por acelerar a degradação e o desperdício de alimentos, uma preocupação global. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, no âmbito mundial, entre um quarto e um terço dos alimentos produzidos anualmente para o consumo humano se perde ou é desperdiçado. Isso equivale a cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos, o que inclui 30% dos cereais, entre 40% e 50% das raízes, frutas, hortaliças e sementes oleaginosas, 20% da carne e produtos lácteos e 35% dos peixes. A FAO calcula que esses alimentos seriam suficientes para alimentar dois bilhões de pessoas.

Por isso, com o propósito de aumentar a segurança das embalagens, o FlexProtec foi desenvolvido para agir também sobre outros organismos. Conforme testes da Unesp, a redução comprovada diante das bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli, responsáveis por causar infecções de pele e intestinais respectivamente, chega a 99,99% em 24 horas. O Coronavírus Canino também foi testado e apresentou diminuição de 99% em 10 minutos e de 99,68% em 30 minutos de contato.

A Polo Films, com mais de 40 anos no mercado, localizada em Montenegro (RS), produz anualmente 60 mil toneladas Filmes de Polipropileno Biorientado. Seus principais clientes estão na indústria de alimentos, higiene, limpeza, beleza e bebidas.

