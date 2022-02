O que é um CRM e como ele se aplica ao mercado?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2022.

Ao aprender a utilizar um CRM, qualquer empresa notará que seus relacionamentos se tornam mais valiosos. Afinal, quanto mais informações sobre o público-alvo ela obter, melhor poderá direcionar seus produtos, serviços e ações de marketing.

À medida que sua frequência dessas interações aumenta, qualquer empreendimento terá a chance de perceber como essas relações se tornam cada vez mais valiosas no dia a dia. O resultado aparece em diversos pontos relevantes, como vendas e branding.

O que exatamente é um CRM?

O software CRM permite às empresas monitorar cada interação com seus clientes e utilizar essas informações para marketing e vendas. Com isso, essas equipes conseguem desenvolver diversos fatores

Gerenciar melhor seus objetivos,

Avaliar a eficácia das ações de marketing,

Desenvolver melhor relações com os clientes.

Um software CRM também auxilia gerentes de vendas sobre como administrar o desempenho de cada integrante da equipe. Dessa forma, eles podem avaliar como cada integrante do time de vendas pode melhorar ou em qual momento um deles precisa de ajuda.

Todas as informações em um só lugar

Esse talvez seja um dos principais benefícios de um CRM. Afinal, na maioria das vezes, o conhecimento sobre os clientes de uma empresa é armazenado em diferentes sistemas.

Em alguns casos, esses dados estão espalhados de forma não organizada, como em planilhas no Excel, por exemplo. Além do risco de perder essas informações, isso significa também perder oportunidades de negócios.

Um sistema CRM centraliza todas as informações em um único local. Um banco de dados exclusivo e reservado na nuvem. Com isso, todos podem acessá-lo e trabalhar nele a partir da mesma base. A qualquer hora e em qualquer lugar. Hoje, como muitas empresas trabalham no modelo remoto, essa se torna uma vantagem a mais da ferramenta.

Dessa forma, toda a companhia estará sempre atualizada com dados corretos. Isso porque trabalhar a partir de um sistema centralizado oferece a chance de um gestor, por exemplo, ter um panorama sobre o desempenho de cada ação relevante para a empresa.

Além disso, o CRM oferece a oportunidade de verificar toda a trajetória de compras do cliente. No funil de vendas, a empresa pode verificar em qual ponto ela perde ou ganha conversões. Outro benefício do armazenamento centralizado é a segurança. Com todas essas informações baseadas na nuvem, toda a companhia terá sempre um back-up do seu histórico de interações com os clientes.

CRM e a captação de clientes

Outro diferencial de uma ferramenta CRM é a capacidade de captar novos leads de forma automática. Para que isso possa ocorrer, a empresa necessita realizar integrações, por exemplo, de suas redes sociais e aplicativos de mensagens. Em termos gerais, esta é a maneira como funciona um CRM.

Dessa forma, sempre que um cliente enviar uma mensagem por meio desses canais, o CRM o cadastra automaticamente no sistema. No banco de dados, esse contato recebe um cartão de lead. Nele, é possível preencher diversos dados relevantes para uma futura prospecção. É importante também destacar que as interações entre o cliente e a empresa permanecem gravadas nesse cartão digital.

CRM e o atendimento ao cliente

Uma das melhores aplicações de um CRM é a promoção das novas tecnologias para promover o melhor atendimento ao cliente. Hoje, eles preferem o atendimento online e dispensam chamadas pelo telefone realizadas por equipes de telemarketing.

Nesse caso, a integração com as redes sociais e aplicativos de mensagens vai fazer toda a diferença. Isso porque nos sistemas CRM mais modernos, todos os contatos feitos pelos clientes caem em uma caixa de entrada única. Assim, se um cliente enviar uma mensagem pelo Instagram, e outro cliente pelo WhatsApp, elas são encaminhadas para a mesma caixa de entrada.

O que permite a empresa respondê-los diretamente pelo CRM. É um modo muito mais eficaz e rápido de prestar um atendimento online. Afinal, não há necessidade de o atendente pular de um aplicativo para outro. Sem contar a organização dos dados, que permanecem gravadas em um único banco de dados.

O que o mercado pode esperar do CRM em 2022?

As empresas podem esperar o avanço da tecnologia baseada em voz incorporada aos softwares CRM. A integração da tecnologia de voz aos negócios é extremamente útil, pois será relevante para o aumento do desempenho comercial de uma maneira mais eficiente. Em um futuro próximo, os assistentes de voz serão a base da comunicação entre uma empresa e seus clientes.

Outro ponto muito positivo para 2022 é a maior integração dos negócios com a inteligência artificial. Hoje, ela já faz parte de nossas vidas. Basta usar assistentes virtuais como a Alexa para perceber como elas facilitam o dia a dia. A união entre inteligência artificial e CRM será ainda maior nos próximos anos. De forma automática, o software terá a capacidade de realizar ações que promovam as vendas e aumente produtividade.