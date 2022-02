IBRI e Ohmresearch lançam primeiro Fórum de RI da América Latina

Compartilhe Facebook

O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores e a Ohmresearch realizam, em 23 de fevereiro de 2022, às 18 horas, lançamento do primeiro Fórum de RI da América Latina.

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e a Ohmresearch, marketplace de análise de investimentos independente, lançam o primeiro Fórum de RI da América Latina. O evento de lançamento oficial da plataforma acontecerá em 23 de fevereiro de 2022, às 18 horas, no canal do YouTube do IBRI.

O Fórum será composto por quatro pilares: (i) entrevistas: a plataforma objetiva promover uma agenda de reuniões de profissionais de Relações com Investidores com o mercado; (ii) divulgação de resultados: um espaço para as empresas comentarem seus balanços e tirarem potenciais dúvidas; (iii) hot topics: atualização de assuntos que estejam relacionados aos negócios das companhias (novas tendências, regulações, notícias); (iv) ESG: criação de debates contínuos sobre questões relacionadas ao tema ESG (do inglês Environmental, Social and Governance; em português, ASG – Ambiental, Social e Governança).

O Fórum de RI será conectado também ao IM+ (junção do InfoMoney com o Fliper), que possui atualmente cerca de 18 milhões de acessos mensais.

“A iniciativa vai possibilitar que as companhias se comuniquem de forma mais efetiva com o mercado, além de trazer uma vertente mais humanizadora e prática do trabalho de RI, de suas responsabilidades, estrutura, linha de report e experiência. Queremos que seja um canal de entrada do mercado para as empresas e das companhias para o mercado”, destaca Roberto Attuch, CEO da Ohmresearch.

Rodrigo Maia, diretor-presidente do IBRI, observa que “o mindset digital do Instituto permite parcerias inovadoras, como a realizada com a Ohmresearch. Frente ao exponencial crescimento de investidores no Brasil, plataformas digitais com acesso ágil aos profissionais de Relações com Investidores contribuem para manter atualizados os acionistas das companhias abertas”.

“O Fórum de RI vai possibilitar uma comunicação baseada no princípio do Fair Disclosure com o apoio do IBRI, por meio da Plataforma Ohmresearch, democratizando o acesso quantitativo e qualitativo dos Investidores às empresas. É um importante avanço para o Mercado de Capitais brasileiro”, conclui Jean Leroy, CFO e IRO da Ohmresearch.

Para acompanhar o lançamento do Fórum de RI IBRI Ohmresearch, basta acessar:

https://www.youtube.com/watch?v=xDY33gR5dTI

Website: http://www.ibri.com.br