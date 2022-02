Campanha chama a atenção para Respiração Nasal e Olfato Saudáveis

Compartilhe Facebook

Iniciativa idealizada pela ABORL-CCF e ABR terá lives com médicos especializados visando trazer esclarecimentos sobre os temas.

A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF) e Academia Brasileira de Rinologia (ABR) lançam a campanha Respiração nasal e olfato saudáveis, com o objetivo de orientar os brasileiros sobre a importância do funcionamento adequado que essas duas funções possuem no organismo e para a qualidade de vida.

A programação tem início em fevereiro, mês em que é celebrado o Dia da Conscientização da Anosmia (27/02), abordando sobre os problemas, diagnóstico e possíveis tratamentos do olfato por meio de lives com especialistas e conteúdos informativos voltados aos médicos e à população. A ação ocorre com o apoio da Libbs Farmacêutica.

Programação

Nesta terça-feira, dia 22 de fevereiro, às 20h, ocorre a live “Olfato e paladar: o que temos a aprender com as outras profissões”, direcionada ao público médico especialista em otorrinolaringologia. Mediado pelo Dr. Ricardo Dolci, o encontro vai reunir os otorrinos Dr. Fabio Pinna e Dr. Marcel Menon, a sommelier e doutora na área de Neuroengenharia, Amanda Reitenbach, e a perfumista Monica Rossetto. A transmissão vai ocorrer pelo portal da ABORL-CCF.

Na quinta-feira, dia 24 de fevereiro, os presidentes da ABORL-CCF e da ABR, os doutores Renato Roithmann e Marcus Lessa, respectivamente, promovem uma live especial aberta ao público para responder ao vivo a todas as dúvidas relacionadas ao sentido olfato. Medicado pelo professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, Dr. Luciano Gregório, o encontro virtual será às 20h30, por meio do Instagram Otorrino e Você.

Respiração nasal e olfato saudáveis

A respiração nasal exerce uma função essencial para o bem-estar do organismo. O presidente da ABR explica que ela deve ocorrer pelo nariz, sem esforço e nenhum desconforto.

“A respiração nasal é saudável, pois possibilita que ocorram os processos de filtração, aquecimento e umidificação do ar que inspiramos e que chega aos pulmões em condições adequadas para o organismo, além de possibilitar a percepção do olfato”, esclarece o Dr. Marcus Lessa.

Devido à pandemia, uma grande parcela da população que contraiu Covid-19 sofreu com distúrbios de olfato. Quando saudável, esse importante sentido sinaliza a percepção dos diversos odores que trazem as experiências agradáveis, como o perfume de alguém especial, o cheiro de uma comida feita pela mãe, ou sinais de alerta para situações de risco, como o vazamento de gás, algo queimado etc. A perda do olfato tem sido associada à diminuição da qualidade de vida, ingestão alimentar prejudicada, diminuição do bem-estar social, entre outros impactos.

No Brasil, ainda não há pesquisas publicadas que quantifiquem o número de pessoas impactadas com alterações no olfato por conta da Covid-19. Porém, um estudo publicado em novembro de 2021 na revista científica JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery estimou que nos Estados Estudos entre 700 mil e 1,6 milhão de habitantes contaminados com o coronavírus tiveram alguma disfunção olfativa que permaneceu por mais de 6 meses.

“Sabemos que no Brasil a maioria conseguiu recuperar 100% da percepção dos odores, porém uma porcentagem ainda está sofrendo com alterações do olfato, como anosmia (perda total) ou hiposmia (perda parcial). É possível testar e avaliar o olfato dos pacientes em consultório”, explica o presidente da ABR.

Ações o ano todo

No decorrer do ano, novas iniciativas serão realizadas para conscientizar médicos e população em geral sobre a importância de ter a respiração nasal e o olfato saudáveis. Entre as temáticas que serão abordadas estão a importância da lavagem nasal, as medidas de controle da rinite alérgica, o alerta para o uso inadequado e abusivo dos medicamentos vasoconstritores tópicos, entre outras.

Para o Dr. Marcus Lessa, além de esclarecer dúvidas comuns da população, a campanha também terá conteúdos focados aos médicos generalistas, com o objetivo de capacitá-los para diagnosticar alterações no olfato dos pacientes e, dessa forma, encaminhá-los para o médico especialista, o otorrinolaringologista, que poderá tratar essa alteração.

Serviço: Campanha Respiração nasal e olfato saudáveis

Live Olfato e paladar: o que temos a aprender com as outras profissões

Data: 22/02

Horário: 20h

Acesso: portal da ABORL-CCF

Live Tira-dúvidas sobre olfato

Data: 24/02

Horário: 20h30

Acesso: Instagram Otorrino e Você

