Stock Car estreia acompanhada de saúde e grandes iniciativas

* Por: - 23 de fevereiro de 2022.

Campinas, SP 23/2/2022 – Com a hashtag #euusomedicamentomanipulado no carro e macacão de Rafael Suzuki e Tony Kanaan da Equipe Full Time, empresas querem chegar a todos com informação

A tradicional corrida de automóveis apresenta um novo momento para o futuro da saúde dos brasileiros

O público da Stock Car já está atento desde o início da temporada 2022. Com estreia nesse ano em transmissão ao vivo através de um canal na twitch (serviço de streaming de vídeo ao vivo), além de canal aberto e de assinatura, acompanhar a tradicional corrida ficou mais fácil de qualquer lugar. A temporada de 2022 teve início com a Corrida de Duplas no autódromo de Interlagos em São Paulo e deve ser concluída com a Grande Final realizada em Brasília, em 20 de novembro.

Pelo segundo ano consecutivo, um grande grupo de empresas brasileiras com o propósito de criar o futuro da medicina personalizada no Brasil, enxergou nessa modalidade, uma forma eficiente de mostrar ao público que a personalização de tratamento de saúde com medicamentos manipulados deve ser priorizada e incorporada à vida dos brasileiros.

Com a hashtag #euusomedicamentomanipulado no carro e macacão de Rafael Suzuki e Tony Kanaan da Equipe Full Time, as empresas querem chegar à casa de cada um, despertando para um futuro mais saudável e humanizando a saúde para todos.

A atenção ao automobilismo no Brasil e no mundo motiva milhões de pessoas, sendo que a Stock Car já reúne 45% de audiência feminina, atraída por velocidade, adrenalina e superação de limites.

Com toda essa audiência ao campeonato, mais de 200 marcas apostaram em patrocínios neste ano e os organizadores da corrida confirmam um aumento de 53% para essa temporada, o que indica que a corrida está se tornando mais do que um evento esportivo e passando a ser uma plataforma de exposição para se construir relações junto a consumidores e torcedores que vibram pelo ronco dos motores.

“Fico muito feliz por darmos sequência na parceria com o Grupo Fagron por mais uma temporada junto da Full Time Sports. Ao longo do ano passado, conquistamos vitória e pódio nas pistas e grandes resultados também fora das pistas. Pude conhecer cada vez mais da missão e do público do Grupo, levamos nosso carro para um congresso, fizemos eventos e levamos a bandeira dos medicamentos manipulados Brasil afora. Eu sigo tratamentos personalizados e fico honrado por representar todo o segmento magistral na Stock Car”, afirma Rafael Suzuki, piloto de Stock Car da equipe Full Time Sports.

Website: https://euusomedicamentomanipulado.com.br/