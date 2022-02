Mercado em Pinheiros oferece gastronomia de alto padrão

Compartilhe Facebook

* Por: - 23 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 23/2/2022 –

Localizado na Mateus Grou, o Quitanda é conhecido pela diversidade de produtos gourmet e orgânicos

Pensando em facilitar a rotina dos seus clientes, o Quitanda, na Mateus Grou, em Pinheiros, oferece o que é necessário para alinhar gastronomia em variedade de pratos prontos, congelados, temperados ou cortadinhos e prontos para ir à panela com padrão de alta qualidade.

“Um dos grandes atrativos do Quitanda são opções prontas e congeladas, que evitam preocupações na hora de cortar e preparar as refeições. A qualidade da nossa gastronomia e a variedade de delícias e de bebidas é um dos motivos que fazem com que o nosso cliente sempre volte. Estamos aprimorando os nossos processos e investindo em mão de obra qualificada para ser referência em São Paulo”, comenta o diretor geral do Quitanda, Gustavo Ikeda.

Por ali, caso o cliente não queira ter trabalho nenhum é possível garantir: café da manhã, almoço e jantar, além de refeições em ocasiões especiais como um happy hour entre amigos ou uma noite de queijos e vinhos.

Para a primeira refeição do dia, por exemplo, há uma seleção completa de frutas, frios, pães, bolos, sucos, além de ingredientes para inovar em tapiocas e sanduíches. Só de pães, o Quitanda oferece mais de 20 tipos, já que o estabelecimento possui panificadora e confeitaria própria. O premiado chef confeiteiro Ramiro Bertassin assina uma linha especial de sobremesas com inspiração francesa e gostinho da casa da avó.

Já para o almoço, as prateleiras e geladeiras estão recheadas de massas, carnes, grelhados, congelados e saladas. Entre as opções prontas estão polpetone de salmão, peito de frango recheado com ricota e espinafre, falafel assado e medalhão em crosta de castanha e ervas. Para quem gosta de cozinhar, mas não quer ter muito trabalho, a dica é dar uma passada no açougue e aproveitar as opções de carnes, peixes e frangos temperados. Tem peito de frango temperado com creme de leite, chimichurri, oriental ou ao curry. Para carnes, a mesma coisa: coxão mole temperado com molho thay, filé mignon marinado e lagarto recheado.

Para o brunch ou refeições intermediárias tem opções como cereais, pipocas, sanduíches, bolos e frutas. Mais para o fim da tarde, é hora de aproveitar o happy hour, salgadinhos como quibes e coxinhas também podem ser encontrados na geladeira que vão bem com bebidas alcoólicas ou sucos frescos.

E para fechar, chega o momento de pensar no jantar, que, além das opções de saladas, carnes, peixes já citadas, o cliente encontra sopas, ou comida oriental, para quem gosta de peixe cru e outras especialidades da culinária japonesa. Outra dica é ficar de olho nas massas de pizzas prontas e na seleção de queijos da Queijaria e outros acompanhamentos como pepperoni fresco que podem ser acrescentados à massa.

“É difícil destacar o que mais agrada, mas há algumas refeições que são as queridinhas, como a nossa lasanha a bolonhesa e a moqueca de palmito pupunha com farofa de banana da terra e acompanhamentos. As sobremesas também são as preferidas da criançada”, finaliza Gustavo Ikeda.

Website: http://www.quitanda.com/