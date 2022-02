Como funciona a Look Loterias de Goiás, jogo que tem atraído cada vez mais apostadores

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de fevereiro de 2022.

A Look Loterias tem atraído cada vez mais apostadores, esse jogo é exclusivo para apostadores do estado de Goiás e a modalidade tem virado febre entre os apostadores.

O grande diferencial da Look Loterias é a quantidade de sorteios, de segunda-feira a sábado são cinco sorteios diários, já aos domingos ocorrem quatro sorteios.

O primeiro sorteio ocorre às 11 horas da manhã, em seguida tem o sorteio das 14 horas, 16 horas, 18 horas e por último a extração das 21 horas. Aos domingos ocorrem os sorteios das 11 horas, 14 horas, 16 horas e 18 horas.

O resultado da Look Loterias pode ser acompanhado em tempo real no site Resultado Popular, a plataforma Resultado Popular possui uma equipe que faz a cobertura completa dos sorteios das Loterias da Caixa e também das loterias estaduais de todos os estados do Brasil.

A Look Loterias é usada como referencia para o jogo do bicho de Goiás (GO), em cada sorteio é feito a extração de cinco prêmios numerados do primeiro ao quinto, e cada prêmio corresponde a um número que vai de 0000 até 9999.

Para aumentar as chances o apostador também pode escolher concorrer a modalidade do primeiro ao décimo prêmio, nessa situação o apostador concorre a mais cinco prêmios extras além dos sorteados no primeiro ao quinto. A chance de ganhar nessa modalidade é maior, mas em caso de acerto o valor do prêmio a receber é menor.

Outro grande diferencial da Look Loterias é o valor da aposta, por ser um jogo extraoficial o valor da aposta é decidido pelo próprio apostador, isso mesmo, o apostador decide quanto quer pagar pela sua aposta.

Naturalmente o valor do prêmio é proporcional ao valor pago pela aposta em caso de acerto, quanto maior o valor apostado maior será o valor do prêmio.

Os dois últimos dígitos de cada prêmio correspondem a um bicho, e cada bicho possui um grupo de quatro dezenas. A tabela do jogo do bicho começa com o Avestruz que corresponde as dezenas 01, 02, 03 e 04, em seguida vem a Águia que corresponde as dezenas 05, 06, 07 e 08 e assim sucessivamente até chegar ao último animal da tabela que é a Vaca (dezenas 97, 98, 99 e 00).

Os 25 bichos que fazem parte do jogo do bicho são Avestruz, Águia, Burro, Borboleta, Cachorro, Cabra, Carneiro, Camelo, Cobra, Coelho, Cavalo, Elefante, Gato, Jacaré, Leão, Macaco, Porco, Pavão, Peru, Touro, Tigre, Urso, Veado e a Vaca.

Para apostar na Look Loterias é só se dirigir até uma banca do jogo do bicho do estado de Goiás, essa modalidade de jogo é exclusiva para moradores de Goiás.

As bancas da Look Loterias ficam espalhadas pelos grandes centros das principais cidades de Goiás, também existem aplicativos que permitem apostas online para a Look Loterias.

Outro grande diferencial da Look Loterias é o valor da aposta, por ser um jogo extraoficial o valor da aposta é decidido pelo próprio apostador, isso mesmo, o apostador decide quanto quer pagar pela sua aposta.

Naturalmente o valor do prêmio é proporcional ao valor pago pela aposta em caso de acerto, quanto maior o valor apostado maior será o valor do prêmio.

Além dos sorteios tradicionais dos prêmios cada extração da Look Loterias também possui o Super cinco, nesse jogo são sorteados cinco números que correspondem de 01 a 26.

A Super cinco é uma modalidade de jogo muito parecido com a Quina da Caixa Loterias, com o diferencial que a Super cinco da Look Loterias possui apenas 26 dezenas que integram o sorteio, enquanto a Quina da Caixa Loterias possui 80 dezenas.

Agora que você já conhece a Look Loterias aproveite e conheça o site Resultado Popular, site especializado em informar o resultado das Loterias da Caixa e também das Loterias estaduais, a plataforma possui uma equipe dedicada que acompanha os sorteios ao vivo para informar o resultado dos jogos após a realização do sorteio.