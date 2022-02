Mais de 81% dos pais avaliaram o ensino remoto para escolha da escola em 2022

Compartilhe Facebook

São José dos Campos – SP 24/2/2022

Pesquisa que avalia o comportamento de compra de serviços de educação básica durante a pandemia mostra que a qualidade do ensino remoto foi um dos fatores que influenciou a escolha das escolas em 2022.

Atualmente a situação da educação do país se encontra em grave estado. Isso porque, de acordo com a primeira etapa do Censo Escolar de 2021, mais de 650 mil crianças saíram da escola nos últimos três anos. Assim, houve uma redução de cerca de 627 mil matrículas em todas as etapas da educação básica em 2021.

Além disso, o Censo mostra que tal queda foi ainda maior na rede privada de ensino, que teve 21,6% a menos de alunos, enquanto a pública teve 2,3% a menos. Essa perda de alunos em escolas particulares reflete no grande aumento de escolas fechadas durante a pandemia.

Pensando nisso, o Melhor Escola, uma startup de educação básica que oferece bolsas de estudos de até 80%, fez uma pesquisa para analisar o que influencia os pais na matrícula em uma escola particular. As entrevistas foram realizadas em fevereiro de 2022 por meio de formulários digitais com 1.120 pais, mães e responsáveis que já adquiriram a bolsa pelo portal.

Assim, 58% dos entrevistados afirmaram que se não fossem as bolsas de estudos, eles não teriam matriculado os filhos nas instituições. Em relação ao atual cenário da pandemia, 84,55% dos pais disseram estar confortáveis em mandar os filhos para as aulas presenciais.

Além disso, 81,52% deles disseram que consideraram a qualidade do ensino remoto para escolher a escola. Isso se dá pelo fato de que, caso haja outra intensa onda de pandemia, eles estejam satisfeitos com o ensino remoto.

Outro dado muito relevante foi que, mesmo sem a pandemia, 82,68% dos pais responderam que buscariam por bolsas de estudos. Esse dado mostra que, independentemente da pandemia, é importante que as escolas particulares utilizem políticas de flexibilização de preços visto que sempre haverá famílias buscando descontos.

A pesquisa completa com todas as informações, incluindo o comportamento das famílias após a pandemia, podem ser vistas através do link a seguir: https://www.melhorescola.com.br/comportamento-de-compra.pdf

O portal Melhor Escola, desde 2013, conecta alunos a escolas da Educação Básica. Dessa forma, o site além de contar com informações de todas as escolas cadastradas no MEC (mais de 180 mil), incluindo avaliações de pais, alunos, ex-alunos e professores, também oferece descontos nas mensalidades das escolas parceiras (mais de 7.000).

Website: https://www.melhorescola.com.br/