Importância de economizar para ter uma reserva financeira

25 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 25/2/2022

Manter uma reserva pode ser importante para passar por períodos de dificuldades.

A construção de uma reserva financeira é fundamental para dar tranquilidade ao indivíduo e à sua família, quanto ao presente e ao futuro. Por essa razão, é importante economizar parte dos recursos e destinar uma parte da remuneração mensal para aplicar em uma poupança ou em investimentos de liquidez diária, que possibilitem saúde financeira e o fim da tão comum preocupação com dívidas.

Um dos primeiros passos que devem ser realizados para equilibrar as finanças é se organizar para pagar as contas em dia. Essa pode parecer uma informação óbvia, mas muitas pessoas atrasam o pagamento de contas simplesmente por não se atentarem aos prazos de vencimento de cada uma delas. Para não perder esses prazos de vista, vale anotá-los em uma agenda virtual ou de papel. Uma solução é programar o pagamento de contas no aplicativo do banco para que elas sejam pagas automaticamente.

Outro ponto que colabora para que as despesas não extrapolem o orçamento delimitado é analisar os gastos feitos no cartão de crédito ou de débito a fim de investigar quais deles foram desnecessários. Dessa forma, é possível perceber, por exemplo, se os gastos com alimentação fora de casa ou com utilização de carros por aplicativo estão muito altos. Em caso positivo, deve-se traçar uma estratégia com base no cotidiano e nas necessidades para diminuir essas despesas mensais. Outra possibilidade de cortar gastos é notar se não há novas ofertas de planos de internet ou telefonia que atendam às necessidades pessoais e sejam mais baratos, pois nesse setor são comuns as promoções para atrair novos clientes.

Um aspecto a ser ponderado é mais subjetivo e igualmente importante. É essencial fazer uma autoanálise a fim de compreender quais os sonhos pessoais e, a partir disso, estabelecer metas para alcançá-los. Assim, a vida se torna mais significativa e é mais fácil fazer esforços para economizar e montar uma reserva financeira.

Vale apontar que, segundo pesquisa realizada pela Conferência Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) o número de endividados no Brasil subiu em 2021 e o nível de endividamento das famílias foi o maior dos últimos 11 anos. As dívidas com bancos e com cartões de crédito são os principais focos de inadimplência das pessoas, chegando a 28,5% da parcela das pessoas ouvidas na pesquisa. Fazer um controle do orçamento e montar uma reserva financeira é essencial para enfrentar períodos de crise ou para poder lidar com despesas extraordinárias que porventura aconteçam.

A fintech Bullla opera com serviços financeiros sobretudo para trabalhadores das classes C e D – público negligenciado pelas instituições tradicionais.

