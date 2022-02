Especialista lista três dicas para desenvolver a criatividade

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 25 de fevereiro de 2022.

25/2/2022 –

Designer ensina como exercitar a habilidade através da arte digital

A criatividade é uma habilidade solicitada em todas as profissões. Para aqueles que trabalham no mercado criativo, é praticamente obrigatória. Embora haja o mito de que a criatividade é uma habilidade para poucos, ela pode (e deve) ser desenvolvida. Por conta disso, o designer e parceiro da Wacom, Palestino, detalhou três dicas para quem quer exercitar a mente com arte digital.

Para se ter uma ideia, o Boston Consulting Group realiza anualmente uma pesquisa sobre estratégia nas empresas. O estudo tem demonstrado que a criatividade e a inovação são pontos estratégicos principais.

Abaixo, três dicas para quem quer desenvolver a criatividade através de arte:

1) Soltar a imaginação

O primeiro passo é estar com a mente aberta para soltar a imaginação e assim colocar o que está pensando no que está desenhando.

Palestino detalha ainda: “gosto de imaginar possíveis personagens. Então quando quero exercitar minha criatividade para criar personagens ou outras artes, abro o Illustrator e começo a desenhar aleatoriamente sem saber no que vai dar. Essa é a primeira dica, desenhe sem pretensão nenhuma, assim a sua criatividade vai surgindo a cada detalhe”.

2) Praticar

Outra dica importante é trabalhar com diferentes camadas em softwares especializados, como o Adobe Illustrator.

“Crie uma camada nova e solte a sua mão, faça um rabisco e bloqueie a camada em seguida. Depois crie uma camada em cima e tente imaginar algo através desse rabisco. Não fique com medo de tentar criar nada, solte a sua imaginação e vá desenhando!”, explica o especialista.

3) Utilizar os recursos dos softwares

É possível aproveitar que o programa tem vários recursos simples para incluir imagens, outras artes, ou objetos para criar algo diferente.

“Crie uma outra camada e jogue uma foto dentro, bloqueie esta camada e crie uma camada invisível por cima. Nessa camada de cima, vetorize alguns objetos da foto, usando cores e formas para complementar a foto”, comenta o designer.

O especialista

Leonardo Moura ficou conhecido como Palestino por causa da barba. Trabalha com arte e design há mais de 10 anos. Tem o canal no YouTube Palestino Design desde 2011, onde faz lives e ensina a desenhar e vetorizar em softwares como Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e Paint Tool Sai. Atualmente tem um curso na Hotmart Marketplace com foco em Design Gráfico e suas ferramentas, indicado a estudantes de Design Gráfico que queiram aprender a mais ferramentas e dicas do ramo. O profissional fala sobre como é essencial praticar a criatividade e aconselha quem está iniciando na carreira de design ou ilustração utilizando o programa Adobe Illustrator.

O mercado de design está em constante dinamismo e crescimento. O profissional que trabalha com isso sempre estará de olho em tecnologias e tendências. Segundo o Global Business Report on Computer Graphics Market, a previsão é de que o mercado de computação gráfica chegue a US$ 215 bilhões até 2024. Os dados mostram que o mercado de design está se tornando um dos mais influentes do mundo.

“O Palestino é um dos profissionais e parceiros que sempre vamos querer manter por perto, pois além de nos trazer um novo olhar com trabalhos criativos, também ensina e compartilha dicas para quem deseja desenvolver o talento como ele”, comenta Thiago Tieri, gerente de marketing da Wacom no Brasil.