Passagens de Montes Claros para São Paulo por apenas R$ 283 (ida e volta) em voo direto

* Por: da redação - 25 de fevereiro de 2022.

A decisão da LATAM de lançar voos em Montes Claros vai ajudar na redução dos preços das passagens para os consumidores do Norte de Minas.

Mais uma promoção da LATAM Brasil para marcar a estreia da companhia no mercado do Norte de Minas a partir de 29 de março deste ano. As passagens aéreas de Montes Claros para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) estão sendo vendidas por R$ 283,65, valor com todas as taxas inclusas. (Veja detalhes na imagem abaixo). Essa oferta é para viagem no final de março e para retorno em abril, mas para outras datas você encontra promoção da LATAM.

Atualmente o Aeroporto de Montes Claros tem voos da Azul para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins), e da Gol com partidas e chegadas sem escalas para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos). A decisão da LATAM de lançar voos em Montes Claros vai ajudar na redução dos preços das passagens aéreas para os consumidores do Norte de Minas.

Cupom promocional

A nossa equipe encontrou voos de Montes Claros para Belo Horizonte por R$ 423 para viagem no mês de maio deste ano. Nos voos para a cidade do Rio de Janeiro (Aeroporto do Galeão) há opções de compra das passagens pelo valor de R$ 658,51. Todas as passagens aéreas são de ida e volta e incluem as taxas de embarques.

Até 2 de março (quarta-feira) a MaxMilhas, empresa especializada em voos baratos, vai vender passagens com descontos especiais. Para Garantir o desconto é preciso digitar o cupom MAISOFERTA. O cupom deve ser digitado no momento que você for preencher os dados do passageiro.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas inclusas

Chegada em Montes Claros

