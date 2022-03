Fábrica de móveis de Ribeirão Preto projeta crescimento de 40% em 2022

Compartilhe Facebook

2 de março de 2022.

Ribeirão Preto-SP 2/3/2022

Mesmo com a pandemia do coronavírus ainda em curso, em 2021, a Planearte cresceu 10% em relação a 2020; empresa irá investir em novos equipamentos e contratações em 2022

O setor moveleiro foi um dos mais influenciados pelo isolamento social. Com as pessoas passando mais tempo em casa surgiu a necessidade de readequar a mobília e tornar os cômodos mais funcionais e confortáveis, impulsionando o aumento de pequenas reformas e a busca por móveis planejados.

O cenário de confiança no mercado interno e novas oportunidades no mercado global apontam para a manutenção dos bons números do setor. Segundo as projeções divulgadas pela Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), o aumento da demanda deve se manter nos próximos dois anos, com expectativa de +2,11% em 2022 e +2,75% em 2023. O que deverá impactar positivamente também no volume de emprego no setor, com crescimento projetado de 2,05% no próximo ano e 2,88% no ano subsequente.

Fernando Barbosa, diretor da Planearte, empresa de móveis planejados de Ribeirão Preto, comemora os resultados positivos obtidos em 2021 e já aposta em possibilidades ainda mais interessantes para toda a cadeia moveleira. “No ano passado crescemos 10% em relação a 2020 e como o investimento em novos equipamentos e contratações em 2022 estamos projetando um crescimento de 40%”, diz.

Barbosa relata que desde o início da pandemia a empresa segue na linha crescente do faturamento. “As empresas estão cada vez mais preocupadas em otimizar seus espaços, já os demais consumidores são conduzidos pelo desejo ou necessidade de transformar um único cômodo em um espaço multifunções. Essa procura vem aumentando expressivamente a demanda”, esclarece.

Website: https://planearte.com.br/