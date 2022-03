Imigrantes são uma nova opção no mercado de tecnologia

Compartilhe Facebook

2 de março de 2022.

Florianópolis 2/3/2022 – Noel é mais um de tantos jovens que chegam ao Brasil com sonhos, e por mérito próprio o dele está virando realidade.

Entenda o porquê do Brasil ser o destino de muitos deles



O Brasil através de sua recepção calorosa, sempre foi um refúgio para imigrantes de todas as partes do mundo. Imigrantes estes que no passado foram a locomotiva de construção do país fazendo até hoje parte da história.

Com conflitos armados por vários lugares do mundo e instabilidade econômica, muitos haitianos aportaram no Brasil e estão em várias frentes de trabalho, e quem pensa que são apenas trabalhadores de força braçal está completamente enganado.

Judece Noel, que veio de Porto Príncipe e escolheu ser acolhido por Florianópolis, trabalha hoje em uma agência de publicidade e marketing digital, levando sua expertise e competência para auxiliar da melhor maneira a sua equipe.

“Nossa cidade é conhecida por ser um polo tecnológico, com inúmeros profissionais gabaritados… Mas qualificar a mão de obra do Noel que tem um carisma e vontade de vencer acima da média vale muito a pena”, diz o fundador da Agência Bossa Nova (www.agenciabossanova.com), Michel Andrade.

Dentre muitos jovens que chegam ao Brasil com sonhos e que visam alavancar sua vida pessoal e profissional, Noel é um dos jovens que através de muito mérito, consegue cada vez mais a cada dia se firmar no mercado Brasileiro.

