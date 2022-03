Quais os principais tipos de vaporizadores?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de março de 2022.

Se está entrando agora no universo dos vapes, ou cigarros eletrônicos, é muito importante conhecer os diferentes produtos que estão no mercado.

A maioria das pessoas não sabe que existem muitos tipos de vaporizadores no mercado, assim como, diferentes categorias (para ervas e para líquidos), características, acessórios, e alguns voltados a determinados usos como, por exemplo, para quem quer abandonar o vício em cigarro ou mesmo quem busca apenas produzir mais vapor.

Confira abaixo os diferentes tipos de vaporizadores e algumas das suas principais características.

7 principais tipos de vaporizadores ou cigarros eletrônicos

1. Pen’s: como o próprio nome sugere, esse tipo de vaporizador lembra uma caneta, ideal para quem está começando nesse mundo dos cigarros eletrônicos. É composto por apenas um botão para vaporar e já vem com uma bateria interna recarregável. Seu uso é bem simples, é só carregar sua bateria, inserir o juice em seu tanque e pressionar o botão para inalar.

2. Mod’s: não chegam a ser um tipo de vape, mas uma parte dele. Todo vaporizador possui um mod, que é composto de uma bateria — que pode ser interna ou externa. Os mod’s podem ser reguláveis, semi-mecânicos e mecânicos.

3. Kit’s (Mod e Atomizador): essess vaporizadores estilo Kits são cigarros eletrônicos tipo os Pens, porém com maior capacidade de bateria e melhores em recursos e peças. A bateria pode ser interna ou externa (pode ser substituída), podendo também ser adquirida à parte. Possuem duas peças principais, o atomizador ou tanque e o Mod, que abriga as baterias e funções de configuração.

4. Mod Mecânico ou Mech Mod: cigarro eletrônico indicado para vapers já experientes, já que não permite configurações, sendo preciso saber usar, montar seu próprio vape, utilizando uma bateria e um atomizador pré-construído. Mas é mais potente e oferece melhor sensação do sabor do juice.

5. Pod Systems: o que oferece o melhor custo-benefício, é ideal para quem deseja parar de fumar, pois seu principal objetivo é saciar a vontade de fumar. Eles funcionam com líquidos nic salt (com altas dosagens de nicotina), e é possível encontrar pod systems com baterias internas e externas.Basta escolher a ideal para você.

6. Pods Descartáveis: é um cigarro eletrônico leve e muito prático, sem botões para complicar nada,é só inalar para poder vaporizar. Vem com uma quantidade de líquido (nic salt) em seu interior e sua principal diferença entre os demais pod systems é não ser recarregável, você deve descartá-lo após o líquido esgotar.

7. Squonkers: são um tipo de mod, que possui uma bateria e um frasco para armazenar o juice.

Como escolher o vape ideal?

Como podemos ver, existem diferentes tipos de vape, cada um atendendo a determinados objetivos, preferências e necessidades, e a escolha, então, depende de uma série de fatores, sem esquecer a questão financeira.

Enfim, se está começando agora no mundo dos cigarros eletrônicos ou já é experiente no assunto, é preciso ter em mente que vaporizador ideal não deve ser escolhido pelo valor ou pelo design, já que há fatores mais importantes a considerar e que podem fazer toda a diferença na sua usabilidade.