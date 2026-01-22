Quais são as principais variedades de café cultivadas no Sul de Minas e suas características?

O Sul de Minas é o coração pulsante da cafeicultura nacional. Graças a um solo rico em nutrientes e um clima de altitudes elevadas, a região possibilita o cultivo de grãos que encantam paladares exigentes ao redor do globo, reconhecidos pela excelência e diversidade. Compreender as principais variedades cultivadas nessa área é o primeiro passo para apreciar suas características sensoriais únicas, como a acidez vibrante, o corpo estruturado e o aroma inconfundível. Além de enriquecer a experiência de degustação, esse conhecimento permite valorizar o árduo trabalho dos produtores locais e escolher o grão ideal para cada ocasião do dia. 1. Bourbon: a elegância dos sabores delicados O Bourbon é sinônimo de sofisticação e uma das variedades mais tradicionais do café Sul de Minas. Conhecido por sua doçura natural acentuada, ele apresenta uma acidez equilibrada e notas frutadas que podem remeter a frutas cítricas e caramelo. Para preservar suas nuances delicadas, os métodos de preparo ideais são o filtro (Hario V60 ou Chemex) e a prensa francesa, que permitem que os óleos e sabores complexos brilhem na xícara. É o café perfeito para momentos de pausa e relaxamento, especialmente quando combinado com biscoitos de baunilha que realçam sua suavidade e elegância. 2. Mundo Novo: robustez e versatilidade em cada xícara Famoso por sua alta produtividade e resistência, o Mundo Novo é uma variedade clássica da região. No paladar, destaca-se pelo corpo médio a encorpado e um sabor muito bem balanceado, podendo contar também com notas achocolatadas e de nozes. Extremamente versátil, adapta-se bem a diferentes níveis de torra, o que o torna excelente tanto para o espresso quanto para o café coado do dia a dia. Pela sua presença marcante, é a variedade ideal para o café da manhã, harmonizando perfeitamente com pães artesanais ou bolos de chocolate para intensificar a experiência. 3. Catuaí: a escolha perfeita para paladares exigentes O Catuaí é uma das variedades mais cultivadas no Sul de Minas, apreciada por quem busca frescor e leveza. Com uma acidez cítrica brilhante e corpo leve a médio, este café é frequentemente a estrela de microlotes especiais. Ele brilha em métodos manuais como o pour over, onde notas florais ou de frutas amarelas (como pêssego e damasco) tornam-se evidentes. Sua vivacidade combina perfeitamente com tardes tranquilas e sobremesas leves, como tortas de limão, proporcionando uma sensação refrescante e sofisticada. 4. Acaiá: tradição e força no café da região O Acaiá é uma variedade que une produtividade a um perfil de sabor robusto. Muito valorizado no Sul de Minas, ele possui um corpo mais pronunciado e notas que remetem ao chocolate amargo e especiarias. Devido à sua intensidade, é o grão ideal para espressos curtos ou bebidas com leite (como cappuccinos), mantendo sua personalidade mesmo quando diluído. Torras levemente mais escuras ajudam a realçar sua força e a harmonização com brownies ricos em cacau, cria um contraste de sabores marcante. 5. Icatu: inovação e resistência com sabor único O Icatu, por sua vez, é uma variedade híbrida desenvolvida para oferecer resistência a doenças sem abrir mão da qualidade na xícara. No Sul de Minas, ele se consolidou por oferecer um equilíbrio interessante entre doçura e acidez, com notas que variam de frutas vermelhas a chocolate cremoso. Sua adaptabilidade permite que seja utilizado desde o método coado tradicional até o cold brew (extração a frio). É a escolha certa para quem gosta de experimentar: harmonizá-lo com morangos frescos ajuda a destacar suas notas frutadas em um momento de descontração. 6. Saiba mais sobre o Topázio: a joia dourada do café mineiro Raro e visualmente distinto por seus frutos amarelos, o Topázio é uma verdadeira joia da cafeicultura mineira. Esta variedade entrega um sabor intensamente doce com acidez moderada, frequentemente associada a notas de mel e frutas tropicais. É um café acolhedor, ideal para ser preparado em filtros ou na tradicional cafeteira moka. Degustar um Topázio em uma reunião com amigos é uma experiência memorável, especialmente se acompanhado de doce de leite mineiro ou bolos de especiarias.