Roupas sintéticas são indicadas para fazer esportes?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de março de 2022.

A prática diária ou semanal de atividade física é ideal para manter a qualidade e saúde do corpo em dia, por isso praticar exercícios físicos é ideal para quem deseja se manter em forma ou manter seu bem estar mental e corporal na melhor qualidade. Porém, existem algumas questões sobre como praticar essas atividades da melhor forma. Utilizar uma roupa sintética, por exemplo, pode ser uma maneira de permitir maiores vantagens e até melhores resultados durante a sessão de atividades físicas.

No Brasil, é comum que muitas pessoas pratiquem diferentes tipos de esportes e não reconheçam as roupas ideais para cada um deles. Os praticantes devem saber que ter uma roupa correta pode mudar grandemente seus resultados, acelerar seus movimentos e até trazer ótimo desempenho durante a sessão. Cada esporte pode precisar de um tipo de tecido sintético específico para sua prática.

Portanto, quem deseja ter melhor desempenho durante a atividade física, é importante saber quais as roupas sintéticas mais indicadas para fazer esportes e qual a importância da roupa esportiva, além de onde encontrar esse tipo de roupa e se a roupa íntima também pode afetar os resultados. Enquanto esporte é essencial, o conforto de quem pratica também é ideal para obter ótimos resultados.

Quais os melhores tecidos para fazer esportes?

São tantos tipos de tecidos oferecidos pelo mercado de confecção que se torna difícil determinar qual o tipo ideal para a prática de esportes. Alguns tecidos possuem tecnologias inovadoras para permitir que a transpiração seja absorvida de forma mais rápida, por exemplo, que é o caso dos tecidos com tecnologia dry-fit. Esse tipo de tecido é ideal para esportes de curta duração que são extremamente pesados no corpo, fazendo com que a pele transpire muito, assim o tecido absorve a transpiração e faz com que o esporte se torne muito mais agradável.

A tecnologia dry-fit permite que a roupa se torne leve, possuindo uma grande flexibilidade para que o corpo se mova durante a prática do esporte. Além disso, as roupas dry-fit podem possuir proteção contra raios solares que podem danificar a pele, por isso é um tipo de tecido ideal para a prática de esportes ao ar livre durante dias ensolarados. Podemos também mencionar outros tecidos comuns que auxiliam no movimento durante as atividades: Algodão, poliamida, poliéster. O ideal é considerar seu uso principal.

Usar um tecido inapropriado durante os esportes pode causar problemas como irritação na pele, desconforto ao se movimentar e, em alguns casos mais extremos, até mesmo problemas de pele. É preciso compreender que cada tipo de tecido é ideal para um tipo de esporte. O poliéster, por exemplo, é um tecido firme e resistente a choques que continua sendo ótimo para se movimentar. No futebol, é muito comum ver uniformes com esse tecido por conta de ser um esporte de alta performance.

Vantagens de uma roupa sintética para a prática de esportes e atividade física

Pode ser óbvio, porém a roupa com tecnologia dry-fit, tecido ideal e outras tecnologias que apenas uma roupa sintética possui é ideal para a atividade física, já que evita problemas de pele, permite uma movimentação leve, livre e fácil, além de aumentar a performance e desempenho de quem está praticando a atividade física. Existe praticidade, alto nível de conforto e proteção em roupas como essa, portanto quem pratica esportes frequentemente precisa investir em uma roupa sintética.

É preciso também mencionar que roupas sintéticas podem proteger o corpo do desgaste físico, dos problemas de pele e da transpiração em excesso que causa desidratação em casos de esportes de grande esforço.

E a roupa íntima para os esportes?

A seleção de tecidos de roupas íntimas para a prática de esportes é igualmente importante, pois as roupas íntimas podem, muitas vezes, marcar os corpos, especialmente os corpos femininos.

Por isso, é ideal que a aposta seja feita em uma roupa íntima sem elástico que não marca o corpo, é mais leve e permite maior movimentação durante as atividades físicas. Com esse tipo de roupa íntima, não é preciso se preocupar com as marcas ou desconforto após o treino. Os tecidos mais ideais para esses tipos de calcinhas ou cuecas seriam poliamida, lycra e modal.

Onde encontrar essas peças para praticar esportes

Para encontrar peças de roupas sintéticas, seja para o corpo ou até para roupas íntimas, muitas Lojas de Esportes podem oferecer essas opções para permitir uma movimentação mais prática durante o treino. Comprar uma roupa como essa é essencial não apenas pelos resultados que ela traz, mas também por conta da proteção que roupas sintéticas podem oferecer.

Independente do tipo de esporte que uma pessoa pratique, seja uma simples caminhada ou musculação, é ideal investir em uma dessas roupas para melhorar o desempenho e se sentir muito mais confortável na hora do treino.