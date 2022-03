Sygecom passa a ter ERP como SaaS com 2CLOUD

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 4 de março de 2022.

4/3/2022 –

Empresa especializada em soluções para o mercado da reciclagem adotou o 2Cloud App On Cloud para transformação de seu software do modelo cliente-servidor para o formato web



A Sygecom Informática, empresa especializada em soluções para o mercado da reciclagem, um nicho que movimenta em torno de R$ 2,5 bilhões por ano no Brasil e vem crescendo a taxas anuais superiores a 20%, segundo dados da Abiplast, adotou o 2Cloud App On Cloud para transformação de seu software do modelo cliente-servidor para o formato web.

A mudança foi fundamental para a empresa iniciar sua oferta de Software as a Service (SaaS), categoria que tem puxado o crescimento do setor de software global, faturando mais de US$ 8 bilhões ao ano, segundo dados da IDC.

“Grande parte das empresas de software tradicionais ainda não conseguem ofertar no modelo SaaS, e a razão é muito simples: o software utilizado não é web. O 2Cloud App On Cloud resolve este problema, fazendo com que qualquer sistema se torne não apenas online, mas também muito eficiente no acesso via navegador”, esclarece o CEO da 2Cloud, Gabriel Goltz.

Ainda segundo o CEO, isso se traduz em mais ganhos para quem vende o software, já que passa a participar de um mercado bilionário, e para o usuário final da ferramenta, que terá acesso a ela a partir de qualquer dispositivo conectado à Internet. “Em termos práticos, o usuário passa a ter poder de gestão a partir de qualquer lugar. Pode acessar o ERP não somente no escritório ou em casa, mas durante viagens, na praia, onde estiver”, comenta a CMO da Sygecom, Priscilla Machado.

Além disso, segundo a executiva, o modelo de fornecimento de ERP em nuvem permite ao cliente reduzir seus gastos com infraestrutura, já que não requer o armazenamento de sistemas in house. “Isso traz economia significativa, pois descarta a necessidade de comprar e manter servidores próprios para as aplicações, além de reduzir a demanda por profissionais para dar suporte a esta estrutura. Com o software em nuvem, basta acessar e utilizar, delegando o suporte ao fornecedor. Tudo muito simples, produtivo e vantajoso”, destaca ela.

Para Priscilla, o que motivou a busca da Sygecom por um parceiro de nuvem foi o enfrentamento de sérios problemas de lentidão nas aplicações. “Nosso objetivo era promover agilidade em resolver problemas e adquirir segurança aos servidores, além de trazer estabilidade de uso para as aplicações, rápida resposta para possíveis problemas e um excelente planejamento de expansão. Encontramos estes diferenciais na 2Cloud, que por isso foi o parceiro escolhido”, comenta ela.

Agora, segundo a CMO, a ideia é expandir os negócios da empresa na linha SaaS, o que se mostra um plano consistente, já que projeções do Gartner indicam que este mercado crescerá 12% em 2022, movimentando cerca de US$ 141 bilhões em todo o mundo. Já para 2023, a previsão de expansão é de 30%.

“Com base em nossa experiência atual, estamos satisfeitos e esperamos em breve contar com a 2CLOUD também para o gerenciamento de nossos bancos de dados”, finaliza Priscilla.