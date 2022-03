Como criar um novo perfil de empresa

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de março de 2022.

Este artigo vai te ensinar como criar um perfil eficaz para sua empresa no Handshake.

O perfil da sua empresa é uma ferramenta extremamente importante porque lhe dá a oportunidade de contar aos alunos sobre sua empresa e por que eles gostariam de trabalhar lá!

Se você ainda não se registrou no Handshake, primeiro precisará criar uma conta de usuário antes de concluir as etapas deste artigo. Para saber mais sobre como criar uma conta de usuário, leia: Como criar uma conta de usuário, ingressar em uma empresa e conectar-se com escolas.

Notas importantes antes de começar

Recomendamos primeiro selecionar e manter-me conectado ao fazer login no Handshake antes de começar a criar um novo perfil da empresa.

Se isso não for selecionado, há uma chance de sua página atingir o tempo limite, resultando em uma página sem resposta ao tentar salvar sua empresa recém-criada. Se isso acontecer, você precisará sair e começar de novo.

Se você não vir o botão Criar nova empresa ou se sua empresa já tiver um perfil Handshake, mas precisar criar perfis adicionais para diferentes locais ou divisões.

Criando um novo perfil da empresa

Depois de se registrar na sua conta de usuário do Handshake e estiver na Etapa 3 de 4 – Junte-se à sua empresa, comece usando a caixa de pesquisa localizada no meio da tela para ver se o perfil da sua empresa já existe no Handshake.

Caso sua empresa não apareça nos resultados da pesquisa, clique no botão Criar Nova Empresa, localizado no lado direito da tela.

Se você não estiver vendo o botão Criar nova empresa, entre em contato com o Suporte para que eles abram um espaço de domínio para você criar uma nova empresa com seu domínio.

Você será direcionado para uma página onde poderá preencher todas as informações da sua empresa. Os campos a seguir são obrigatórios para criar um perfil de empresa no Handshake:

Nome da empresa;

Indústria;

Local na rede Internet;

Localização.

Tamanho da empresa

Por favor, preste atenção para preencher esta informação da forma mais completa e precisa possível.

Como o perfil da sua empresa precisará ser aprovado pelas Escolas com as quais você deseja se conectar no Handshake, é muito importante incluir informações correspondentes e de trabalho para ter as melhores chances de ser aprovado pelas Universidades.

Coisas como um site que não funciona, imagens incompatíveis ou domínios de e-mail incompatíveis (por exemplo) podem resultar na suspensão temporária da sua conta.

Adicionando o logotipo da sua empresa e imagens de marca

Logo da empresa:

Clique em Adicionar um logotipo.

Clique em Carregar Nova Imagem.

Selecione a imagem do logotipo que você gostaria de usar nos arquivos do seu computador. Lembre-se de que uma proporção de 1:1 (largura para altura) é melhor para seu logotipo com tamanho mínimo de 150 x 150 e tamanho máximo de 400 x 400.

Clique em Selecionar imagem.

Clique em Salvar.

Imagem de marca:

Clique em Adicionar uma imagem de marca.

Clique em Carregar Nova Imagem.

Selecione a imagem do logotipo da marca que você gostaria de usar nos arquivos do seu computador. Lembre-se de que uma proporção entre 4:1 e 5:1 (largura para

altura) é melhor para sua imagem de marca com um tamanho mínimo de 1.200 x 300 e um tamanho máximo de 2.000 x 500.

Clique em Selecionar imagem.

Clique em Salvar.

Termine de criar o perfil da sua empresa

Depois que todas as informações forem adicionadas, clique em Criar nova empresa na parte inferior desta página.

Você será direcionado para a Etapa 4 de 4 – Conectar-se às Escolas para selecionar as escolas com as quais deseja se conectar (consulte o ponto 3 deste artigo para obter mais informações).

Dica útil: se você for o proprietário do perfil da empresa, poderá voltar e editar as informações da empresa a qualquer momento seguindo as etapas em Como editar o perfil da empresa.

