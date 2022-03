Do tereré ao mate: a diferença pode estar na garrafa térmica para chimarrão

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de março de 2022.

Nós sabemos como esse assunto pode ser delicado, por isso precisamos tratá-lo com muita delicadeza. O tereré e o mate são típicos da região Sul da América Latina e possuem mais semelhanças do que diferenças. Entretanto, o “fã clube” de cada bebida é fervoroso.

Por isso, ao longo deste texto, vamos falar um pouco mais sobre o que torna o tereré e o mate únicos. Além disso, não podemos esquecer sobre a principal diferença entre as duas: uma boa garrafa térmica para chimarrão! Por que? Isso você só vai saber ao longo deste conteúdo!

Diretamente do Paraguai: o tereré

Vamos começar pela bebida típica dos nossos vizinhos paraguaios? Embora tenha surgido no Paraguai e seja um elemento muito importante da cultura local, o tereré também começou a ser muito apreciado no Brasil, principalmente na região Sul.

A planta usada para fazer o tereré é a erva-mate. Depois de colhida, a erva é rasgada, e não triturada, tornando-se mais grossa e mais suave no paladar. É comum que, para deixar ainda mais saborosa, as pessoas preparem o tereré com algum adicional, como o abacaxi.

A dica para manter a bebida paraguaia com todo o sabor é adicionar água gelada. O ideal é que, na hora de guardar a água em uma garrafa térmica, você adicione cubos de gelo no recipiente. Assim, ela poderá ficar na temperatura perfeita por muito mais tempo!

O elixir do Sul do Brasil: o chimarrão

Agora, está na hora de falar sobre a pérola sulista, presente no corpo e na alma dos habitantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e conhecida por todo o Brasil. O chimarrão, também conhecido como mate, é feito com a erva-mate moída e triturada.

O gosto do chimarrão pode ser definido pela grossura da erva. Se ela for muito triturada, seu amargor é médio. Entretanto, o gosto fica mais forte conforme o mate é triturado mais grosseiramente.

Depois de escolher o tipo da erva, você deve adicionar água quente. O ideal é que a temperatura da água deva estar acima de 70°C, ou seja, bem quente. Porém, cuidado na hora de preparar a sua bebida: você não vai querer queimar a erva.

A diferença em uma garrafa térmica

Como você deve ter percebido, o chimarrão e o tereré são completos opostos: enquanto um usufrui da água gelada para ressaltar o sabor, o outro aquece o estômago com a sua quentura e amargor tão característicos.

Todavia, uma coisa que nenhum dos dois suportam é água morna. Por isso, o que definirá, verdadeiramente, o sucesso da sua bebida é uma boa garrafa térmica.

Tanto o chimarrão quanto o tereré são ícones culturais. Ou seja, as pessoas tomam essas bebidas na companhia dos seus entes queridos e amigos. Portanto, é comum que uma grande quantidade de erva e de água seja utilizada para uma verdadeira “roda de mate”.

Ao bebermos um chimarrão e tereré, nós estamos continuando o legado passado de geração em geração. Incorpore este traço cultural no seu dia a dia!

Com quem você dividiria um chimarrão ou um tereré? Mande esse texto para essa pessoa e mantenham viva essa tradição secular!