Grupo Manitou aposta em conectividade para avançar no mercado brasileiro

A empresa, atenta às novas necessidades do mercado, vem investindo em seu portfólio de serviços para garantir que o foco do cliente esteja 100% na operação.

Combinando várias funcionalidades, o Grupo Manitou desenvolveu ferramentas digitais inovadoras (Connected Machine), que permitem aos usuários acessar e compartilhar em tempo real todos os dados da máquina, como estado, posição do equipamento (geolocalização), monitoramento da manutenção, nível de combustível, número de horas de utilização, programação e gestão de alertas, gestão de acessos etc. A empresa, atenta às novas necessidades do mercado, vem investindo em seu portfólio de serviços para garantir que o foco do cliente esteja 100% na operação.

“Nossas máquinas estão conectadas para fornecer um conjunto de informações relevantes para controlar e monitorar o equipamento em tempo real. Acessível remotamente por meio de um portal web ou de um aplicativo, esta ferramenta é utilizada tanto para a gestão de frotas como para ajudar a diagnosticar falhas e acompanhar o equipamento trabalhando”, afirma Sérgio Alcocer, gerente de serviços da Manitou Brasil.

As soluções Connected Machine são adaptadas às necessidades de cada usuário, desenvolvidas para uso colaborativo, seja no campo ou no escritório, por meio de PCs, tablets ou smartphones. E, ainda, possuem uma API para facilitar a integração e uso de dados importantes em um sistema de gestão global.

Já no Portal Easy Manager, os profissionais conhecem o estado exato das suas máquinas, e podem interagir com os técnicos Manitou quando ocorre uma falha. Os técnicos, por sua vez, são capazes de fazer um diagnóstico inicial à distância, para que possam preparar melhor a sua intervenção no local e resolver a avaria o mais rápido possível.

“Poder localizar com precisão a sua frota e verificar a posição das suas máquinas poupa tempo em termos de logística e assegura a segurança dos seus equipamentos. Definir a melhor rota e o tempo necessário para chegar ao local, organizar a manutenção e visitas a cada equipamento são características particularmente úteis para garantir a melhor utilização e limitar o tempo de parada”, comenta Alcocer.

A maioria das máquinas Manitou podem aproveitar das vantagens dos serviços conectados. Seja na construção, na indústria ou na agricultura, estes serviços ajudam no desempenho dos equipamentos e no TCO (Total Cost of Ownership).

