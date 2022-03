Operadora logística comemora 47 anos de história

Compartilhe Facebook

7 de março de 2022.

Com mais de 30 unidades em todo o Brasil, Luft Logistics se posiciona como polo de serviços para os segmentos do agronegócio, saúde, e-commerce e varejo

O ano de 1975 marcou o início da fundação da Luft Logistics, empresa brasileira fundada por Raimundo Luft, em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. A empresa acaba de completar 47 anos, com mais de 30 unidades espalhadas pelo Brasil, 1,1 milhão de m2 de área de armazenagem, capilaridade nacional e filiais nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia e Pará.

“Em todos os segmentos em que atua, a Luft tem buscado ir além da logística”, afirma o CIO Gustavo Saraiva. Na área da Saúde, a Luft Healthcare vem expandindo suas câmaras frias, lançando inovações como serialização de medicamentos e destinação ambiental de produtos farmacêuticos dentro da sede, em Itapevi (SP), e assim se tornando um centro de serviços para a indústria 4.0.

No agronegócio, a empresa tem inaugurado unidades da Luft Agro em diferentes cidades do Brasil, envolvendo desde operações de contêineres e matérias-primas até a entrega final nas fazendas e o processo reverso para reciclagem ou correta destinação de embalagens.

No segmento de e-commerce e varejo, os últimos anos têm sido de forte crescimento na Luft Solutions, com implantações em série de operações de grande porte. Dos seus armazéns são despachados mais de 800 mil itens por dia, com operações 24hs/365 dias por ano.

Desde sistemas de qualidade, gerenciamento da informação, integração com o cliente e gestão de riscos, até automação dos processos, rastreabilidade, armazenagem e validação, a Luft posiciona-se como parceira na expansão dos negócios.

Website: http://www.luft.com.br