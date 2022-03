Incubadora de tecnologia dos EAU contrata empresa do Brasil para projeto de IA

Compartilhe Facebook

7 de março de 2022.

Dubai, EAU 7/3/2022 – Ao estabelecer uma inovação única no ecossistema da região árabe, o SRTI Park está pronto para atrair as mais inovadoras e futuristas startups do mundo todo.

O Parque de Pesquisa, Tecnologia e Inovação de Sharjah (SRTI Park), dos Emirados Árabes, intensificou seu esforço para ajudar novas Startups, nomeando a Mkt4Edu, empresa brasileira, como seu parceiro.



Buscando trazer mais empresas para seu parque, além de alavancar suas ações de marketing, a Sharjah Research, Technology and Innovation Park (STIRP), um dos principais centros de pesquisa, tecnologia e inovação de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, acaba de firmar parceria com a empresa brasileira Mkt4Edu, especialista em Inteligência Artificial e automação de marketing.

Segundo Gustavo Gonçalves, CEO da Mkt4Edu, essa parceria é reflexo de um bom trabalho que a empresa vem fazendo tanto no Brasil quanto no exterior: “A Mkt4Edu conquistou uma forte reputação no Brasil e recentemente nos Emirados Árabes Unidos, com clientes em Dubai, Abu Dhabi e Sharjah, mantendo sempre o foco em oferecer a melhor experiência em tecnologia de captação.”

Neste processo, a Mkt4Edu ficará encarregada de desenvolver análises preditivas de dados e ações em tempo real por meio do uso de Inteligência Artificial. “O nosso objetivo principal é o de liberar as pessoas chave do processo das atividades burocráticas e que demandam tempo. Ou seja, a partir de agora, a equipe de marketing e vendas do cliente poderá se dedicar 100% ao que interessa: ajudar novas Startups!”, conclui Gustavo.

As técnicas adotadas pela Mkt4Edu, em união com a expertise do SRTIP Park, irão ajudar empreendedores e empresas que desejam fortalecer suas bases nos Emirados Árabes Unidos a expandir e destacarem-se no mercado.

Inovação única

Ao ser questionado sobre os futuros projetos do SRTI Park, o Sr. Hussain Al Mahmoudi, CEO da empresa, disse: “Tendo estabelecido uma inovação única no ecossistema da região árabe, o SRTI Park está agora pronto para atrair as mais inovadoras e futuristas startups de todo o mundo. Para atingir esse objetivo, precisamos implantar ferramentas para explorar potenciais clientes. Nossa nova parceria com a Mkt4Edu é um passo nessa direção. Acreditamos que agora podemos nos beneficiar totalmente do uso de análise preditiva de dados para atrair empresas-alvo para se juntar ao nosso novo bando de empreendedores”.

Fundada em 2016 pelo Decreto Real de H.H. Sheikh DR. Sultan Bin Muhammad Al Qasimi, com a colaboração da Universidade Americana de Sharjah, a SRTIP tem o objetivo de desenvolver e gerenciar um ecossistema de inovação que promova e apoie atividades empresariais. Os projetos têm o compromisso de trazer modernização e desenvolver alternativas sustentáveis ​​que ajudem o planeta a crescer melhor.

Já a Mkt4Edu, uma empresa especializada na captação e retenção de clientes por meio do uso de tecnologia, automação de marketing e Inteligência Artificial, chega nessa parceria com a SRTIP para alcançar o que realmente importa: as pessoas. Especialistas em implantação e gestão do Hubspot, a Mkt4Edu é o vencedor do HubSpot Impact Awards 2018-Q3 por ativação de vendas e também vencedor do Prêmio de melhor parceiro do Hubspot para a América Latina nos dois últimos anos (2020 e 2021).

Website: http://www.mkt4edu.com