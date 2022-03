Marizete Neves lança a obra “O poder dos óleos essenciais em seu dia a dia”

Compartilhe Facebook

A obra “O poder dos óleos essenciais em seu dia a dia”, da autora Marizete Neves, ajuda o leitor a mergulhar neste mundo dos óleos através de cinquenta óleos simples e 25 blends.

Marizete Neves é empresária, pós-graduada em comunicação empresarial e aromaterapeuta com cursos no Brasil e Estados Unidos. Com seu novo livro, busca proporcionar ao público o aprendizado do poder físico e emocional de cada óleo e blend. "O poder dos óleos essenciais em seu dia a dia" é um guia para o leitor, com uma linguagem simples, direta e acessível a qualquer pessoa.

A instrutora Marizete Neves, aromaterapeuta com certificação internacional CRTH-BR 3823, sabe como utilizar soluções naturais para equilibrar a sua saúde física e emocional. Neste livro, o leitor irá aprender sobre o poder dos óleos essenciais e como eles podem contribuir para que o leitor e sua família tenham uma qualidade de vida melhor. O leitor vai receber seu “perfume pessoal”, um aroma personalizado e terapêutico, para harmonizar seus corpos físico e emocional.

Nesta obra, a autora irá abordar como funciona a aromaterapia, sua história, modelos de uso, ramos de atuação, ação dos óleos essenciais, além do receituário aromático com 12 óleos. Terá contato com todos eles e aprenderá como cuidar de si e das pessoas ao seu redor.

