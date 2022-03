Empreendedores lançam certificação em insurtech e inovação em seguros

Compartilhe Facebook

Por: - 9 de março de 2022.

São Paulo 9/3/2022 –

Programa 100% online capacita profissionais para atuação em um dos setores que mais crescem no país

O Insurtech Brasil, iniciativa especializada em fomentar o ecossistema de empreendedorismo em seguros no Brasil, acaba de lançar uma certificação profissional em insurtech e inovação em seguros. Com o objetivo de contribuir para a formação de especialistas nessa área que se torna cada vez mais relevante, o curso será ministrado pelos principais empreendedores e especialistas no tema.

As aulas serão 100% online e entre os principais temas abordados estarão: O Futuro dos Seguros, Novas Tecnologias, Tenências de Inovação em Seguros, Venture Capital, Cases Nacionais e Internacionais e Como empreender dentro de Seguradoras Tradicionais. “Esse conteúdo é fundamental para quem deseja entender a evolução do mercado, os movimentos recentes em tecnologia, a concorrência, a regulamentação de produtos/serviços, além de tendências de mercado e dicas de carreira”, explica José Prado.

Mercado de Insurtechs

As Insurtechs existem a partir da união de duas palavras em inglês: insurance (finanças) e technology (tecnologia). Desse modo, são empresas que oferecem seguros de forma digital. As seguradoras tradicionais também estão ampliando seus serviços online, porém, as Insurtechs vão mais além e permitem que tudo seja feito de maneira remota e digital.

Isso garante mais conveniência ao consumidor e grande praticidade. Além disso, a agilidade e rapidez que as Insurtechs oferecem são muito benéficas.

Quais profissões surgem com o mercado de Insurtechs?

Com o surgimento e expansão das insurtechs, alguns trabalhos são extintos, outros são “reciclados” e alguns são criados. Para ter uma ideia, apenas em 2021 o setor de insurtechs levantou mais de R$ 1 bilhão em investimentos no nosso país. Isso significa mais concorrência para as seguradoras tradicionais e criação de mais empregos nessa área.

De acordo com Prado, esse mercado está em ebulição com o surgimento de novos players, investimento massivo, novas regulamentações e novas tecnologias. “Para o futuro, podemos esperar o crescimento e consolidação do mercado, com a convergência de players, concorrência mais acirrada e regulamentações mais sofisticadas em torno de temas-chave como dados, privacidade, segurança, competição e concentração”, complementa o coordenador do curso.

As insurtechs e seguradoras oferecem muitas oportunidades de trabalho para profissionais qualificados no tema e grande parte delas é voltada para:

• Implementação de novas tecnologias (Tecnologia da Informação);

• Suporte para a área de tecnologia;

• Analista de inovação

• Analista de dados e de comportamento de clientes;

• Segurança da Informação;

• Profissionais que compreendem tudo sobre Revolução Digital;

• Estudiosos da área de Regulamentação e Cultura de Insurtechs.

Nesse sentido, os profissionais citados acima estão sendo disputados pelo mercado de insurtechs. Afinal, existe uma grande demanda por tais trabalhadores e nem sempre existe mão de obra qualificada para atuar nas startups financeiras. Por isso, estudar sobre insurtechs e inovação em seguros pode ser um diferencial e a garantia de conquistar uma vaga de emprego, mesmo na crise mundial que enfrentamos atualmente.

O curso é recomendado para todo e qualquer profissional interessado em aprender sobre revolução digital e inovação no mercado de seguros, se atualizar e se desenvolver na carreira ou entrar nesse mercado, já que o conteúdo foi pensado justamente para informar, atualizar, provocar reflexão e despertar a vontade de aprender mais, na teoria e na prática.

Serviço:

Início do curso: 15 de março de 2021

Aulas toda terças e quintas das 19h30 às 21h30

Inscrições pelo site: https://cursos.insurtechbrasil.com

Website: https://cursos.insurtechbrasil.com