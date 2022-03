Expo ISP chega a Porto Velho-RO no dia 10 de março

Compartilhe Facebook

Entre os temas presentes na programação do evento, um assunto será o surto elétrico, que tem impactos nas redes de telecomunicações, e como o uso do Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS) pode ser uma ferramenta de grande utilidade na proteção das redes.

Porto Velho, em Rondônia, será sede da próxima edição do Expo ISP – Expedição, nesta quinta-feira, 10 de março. O evento ocorrerá no Golden Plaza Hotel (Av. Gov. Jorge Teixeira, 810), das 8h às 18h, e terá uma programação focada em assuntos da máxima relevância para o mercado de provedores de internet e operadoras regionais.

Quem falará sobre isso será Paulo Henrique da Silva, consultor de Negócios na Clamper e especialista em Proteções contra Surtos Elétricos em Redes de Telecomunicação. Na palestra “Reduza custos de manutenção, aumentando a disponibilidade de serviço e a satisfação dos clientes”, ele trará o tema e abordará soluções que podem ser aplicadas para melhoria da atuação dos provedores frente a estas questões.

Além disso, o evento trará outras palestras, como “Saúde Organizacional – Descubra como alavancar seu Engajamento, Produtividade e Resultados do seu Negócio”, ministrada por Deusomir Júnior, engenheiro em Telecomunicações, especialista em Análise Comportamental e diretor da DJR Consultoria.

Haverá, ainda, às 10h, a apresentação “Marketing Digital para Provedores”, com Paulo Botelho, CEO da BOT Marketing Digital. Na sequência, virá “Reduza custos de manutenção, aumentando a disponibilidade de serviço e a satisfação dos clientes”, com Paulo Henrique da Silva, consultor de Negócios na Clamper e especialista em proteções contra surtos elétricos em redes de telecomunicação.

Já às 11h ocorrerá a palestra “Provedor de Alta Performance”, com Mário Ribeiro, diretor do GrupoEx, neurocientista, escritor, criador do modelo Dowchurn de retenção de clientes e do Núcleo de Gestão da Reclamação. Em seguida, terá intervalo de almoço e, à tarde, a programação retoma com diversas apresentações, incluindo o título “Principais indicadores relacionados à operação do provedor e como torná-la mais inteligente e preditiva”, que será ministrada às 15h por Osvaldo Neto, Head de Expansão da Anlix.

Às 16h será a vez de “Ataques DDoS: o que fazer antes do primeiro ataque?”, com Thiago Ayub, diretor de Tecnologia na Sage Networks, e às 17h haverá sorteios para os participantes, seguindo-se às 18h para o encerramento do evento.

O Expo ISP – Expedição em Porto Velho tem patrocínio de V.Tal, Agora, FiberX, Sumec e Telxe. Os apoiadores incluem Sinet, Seinesba, RedeTelesul, ProBahia, Microtel, Sesc, Loucos da Telecom, InfraNews Telecom, FTTH Brasil, Café Com Ideia, BOT, Aspro, Aspeal, AproveBrasil, AprovaSF, Apriam, Appit, Apims, Anpit, Anid, Abramulti, Abott’s e Abeoc Brasil.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas em: https://expedicao.expoispbrasil.com.br/evento/9/ro-portovelho

O Expo ISP – Expedição terá, ainda, muitas outras edições pelo país. Os locais, datas e inscrições podem ser visualizados em: https://expedicao.expoispbrasil.com.br

Além disso, em maio e novembro acontecem as edições nacionais do Expo ISP. A primeira, de 11 a 13 de maio, em Olinda – PE, e a segunda, de 03 a 05 de novembro, em São Paulo – SP. Informações: https://www.expoispbrasil.com.br