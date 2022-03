Mercado Pet cresce 22,1 % em 2021 mesmo na pandemia

Compartilhe Facebook

10 de março de 2022.

São Paulo 10/3/2022

Segundo informações da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o segmento de estética animal aponta crescimento contínuo nos próximos anos

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), existem 144,3 milhões de animais de companhia no país. Desses, cerca de 55,9 milhões são cães e 25,6 milhões são gatos. Ainda, de acordo com a pesquisa, esses números podem crescer cerca de 1,5% a 3,6%.

A mesma pesquisa mostrou também que o faturamento da indústria Pet no Brasil é alto. Somente em 2020 houve um lucro de R$27,02 bilhões, sendo dividido por segmento: Pet Food representando 75% desse valor, Pet Vet 17% e Pet Care 8%. Se comparado ao ano anterior, o segmento de Pet Care, por exemplo, cresceu cerca de 9,5%.

Além disso, segundo informações da Abinpet, o mercado de animais de estimação representa 0,36% do PIB brasileiro. Isso representa um total de R$ 50 bilhões movimentados ao ano, de acordo com Instituto Pet Brasil (IPB). Outro ponto positivo apresentado no levantamento, é de que o mercado Pet tem um potencial, principalmente na pandemia que as pessoas passaram a realizar todos os cuidados em casa. “É um setor com expectativas altas de crescimento, por isso, empresas voltadas para estética e cosméticos tem se preocupado em movimentar também esse segmento”, comenta Rogerio Sartini, diretor criativo e sócio da Tangle Teezer Brasil.

O Brasil está em 2° lugar quando se fala em maior população de cães, gatos e aves canoras e ornamentais no globo. Além disso, é o 3° maior país com mais animais de estimação, segundo dados da Abinpet. Hoje, o Brasil ocupa a 7° posição em países com maiores índices de faturamentos no mercado.

Para Rogério, apesar da pandemia, o setor Pet conseguiu registrar crescimento, ao contrário de muitos outros que acabaram registrando queda nas vendas. Segundo o Instituto Pet Brasil (IPB), no ano passado, o mercado pet registrou crescimento de 13,5%, com faturamento de R$40,1 bilhões. “Para esse ano, a expectativa é que o segmento encerre 2022 com crescimento de 22,1% a mais, e com faturamento que ultrapassa os R$ 50 bilhões. Com estes números só temos que trazer mais novidades”, comenta o diretor criativo.

Nesse contexto, empresas têm enxergado no mercado Pet brasileiro uma forma de expandir sua atuação. “O segmento de beleza Pet tem gerado movimentação no mercado do país, além de incentivar o cuidado com o animal. Empresas como a nossa têm investido nesse segmento, com o objetivo de trazer novos costumes para o mercado pet e incentivar a estética animal”, comenta.

A expectativa para os próximos anos, segundo os dados da Abinpet, é que o segmento Pet Care cresça ainda mais, trazendo inovação e cuidados com o animal de companhia, além de auxiliar na retomada econômica do país.

