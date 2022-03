Curso capacita profissionais para atuarem no marketing médico

Compartilhe Facebook

São Paulo 10/3/2022 – A maneira como eu trabalho é o que irei ensinar ao profissional que deseja aprender a fazer marketing médico

O #ClínicaDeMarketingMedico é um programa de aceleração voltado para o profissional de marketing que tem como objetivo aumentar a probabilidade de sucesso de negócios no âmbito do marketing médico.

Em 2020, o Brasil ultrapassou a marca de meio milhão de médicos, uma população cada vez mais numerosa, mais jovem, mais feminina e distribuída de forma desigual entre as regiões, entre as especialidades médicas, entre os níveis de atenção e entre os subsistemas público e privado de saúde. As informações são da pesquisa Demografia Médica no Brasil 2020, elaborada em parceria pela Universidade de São Paulo (USP) e o Conselho Federal de Medicina (CFM).

Com o aumento do número de médicos, constata-se também o aumento do número de prestadores de serviços que começaram a trabalhar com marketing médico. “São jornalistas, publicitários, relações públicas e dezenas de pequenas ‘eugências’ atuando nesse nicho. Especialmente após a pandemia do Covid-19, o número de profissionais interessados em aprender a fazer marketing médico aumentou muito”, afirma Márcia Wirth, especialista em marketing médico com 20 anos de atuação exclusiva neste nicho.

A atuação na área requer muito preparo, pois o profissional que deseja prestar serviços de marketing médico precisa compreender muito bem as normas deontológicas que guiam a publicidade médica para não expor o cliente médico a um processo ético-profissional.

“E além das normas dos conselhos de medicina e das sociedades de especialidades, o profissional de marketing ainda precisa adequar sua atuação ao Código de Defesa do Consumidor, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao Estatuto do Idoso, ao Estatuto da Pessoa com Câncer e à LGPD. É uma área que requer hoje uma superespecialização, pois envolve interesses de médicos e pacientes”, observa Márcia Wirth.

Especialização para atuar no nicho

Atenta à chegada de novos profissionais no mercado de marketing médico, Márcia Wirth criou o #ClinicaDeMarketingMedico, treinamento destinado a apoiar o desenvolvimento do profissional de marketing que trabalha com consultórios e clínicas médicas.

“O #ClínicaDeMarketingMedico é um programa de aceleração que tem o objetivo de aumentar a probabilidade de sucesso de ideias e de negócios no âmbito do marketing médico. Contempla aulas on-line, ao vivo, materiais de suporte exclusivos e mentoria on-line. A maneira como eu trabalho é o que irei ensinar ao profissional que deseja aprender a fazer marketing médico”, explica Márcia Wirth.

Estrutura do curso:

01) 08 aulas on-line, ao vivo, na plataforma Zoom, totalizando 20 horas;

02) Documentos exclusivos serão fornecidos após a realização de cada aula on-line;

03) 03 horas de mentoria on-line exclusivas para cada participante;

04) Bibliografia e filmografia obrigatórios;

05) Cursos complementares essenciais;

06) Grupo exclusivo dos participantes no WhatsApp para acompanhamento.

Conteúdo

O curso #ClinicaDeMarketingMedico tem como temas centrais o branding para profissionais de marketing, um panorama do mercado médico, as normas que regulam a publicidade médica, a LGPD aplicada ao marketing médico, o passo a passo para criar e fazer ensaios fotográficos, identidade visual, sites e canais no YouTube para médicos e, ainda, a possibilidade de criar novos serviços e infoprodutos no âmbito do marketing médico, como treinamentos focados na equipe de atendimento da clínica. O conteúdo visa estabelecer conexão entre os participantes a fim de construir e fortalecer redes de empreendedorismo dentro do marketing médico.

“Os profissionais de marketing receberão documentos exclusivos que os auxiliarão a estruturar melhor o seu próprio negócio. São matrizes e check-lists que elaborei ao longo de duas décadas de atuação na área para facilitar o trabalho junto ao médico. São ferramentas importantes que auxiliam o profissional de marketing médico a ser mais assertivo”, afirma Márcia Wirth.

Para 2022 estão previstas duas turmas do curso. A primeira inicia suas aulas no dia 30 de março, com término previsto para 30 de junho. Informações completas podem ser obtidas no link a seguir: https://www.marciawirth.com.br/profissional-de-marketing-medico/ .

