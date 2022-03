Quais são as vantagens em utilizar lentes de contato?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de março de 2022.

Para corrigir problemas de visão, há duas opções: utilizar óculos de grau ou lente para olhos. A primeira vantagem de utilizar lentes de contato é que seu uso também serve para finalidades estéticas.

É muito importante cuidar da visão, principalmente porque é através dos olhos que você enxerga o mundo, as pessoas e as situações ao seu redor.

Por volta de 1500, Leonardo da Vinci indicou o uso de lentes aplicadas diretamente na visão. Isso foi aperfeiçoado durante os anos. No entanto, demorou cerca de 300 anos para surgirem as primeiras lentes de contato.

Por sua praticidade, eficácia ou até fins estáticos, os brasileiros estão cada vez mais adeptos à utilização de lentes de contato. Elas podem ser utilizadas em alternância com óculos de grau ou somente as lentes de contato.

Essa tendência só está aumentando no Brasil e tem a ver com as vantagens de usar lentes de contato. Por isso, conheça alguns benefícios de utilizar lentes de contato no seu cotidiano.

1. Mais praticidade

Depois de se adaptar às lentes de contato, elas ficam muito fáceis de colocar e tirar. Por isso, as lentes de contato são uma opção muito mais prática do que utilizar óculos. Eles precisam ser limpos com frequência maior.

Além disso, as lentes de contato permitem mais liberdade ao seu campo de visão. Os óculos limitam muito sua visão periférica, por exemplo. Por isso, é muito mais prático usar lentes de contato, em que sua visão fica 100% corrigida.

2. Melhor desempenho nas atividades físicas

Usar óculos de grau na prática de exercícios físicos pode ser muito desconfortável. Os óculos podem cair, escorregar e não ficar firme na frente dos olhos.

Por isso, invista em lentes de contato para fazer qualquer esporte, exercícios físicos ou atividades físicas. Lentes de contato de qualidade são ótimas aliadas na hora da movimentação, já que não atrapalham, sua visão é corrigida sem a necessidade de um objeto na frente dos olhos e você não terá restrição nenhuma na hora de se movimentar.

3. Mais segurança

Você precisa ter certeza de que suas lentes de contato são de qualidade, para manter seus olhos hidratados e protegidos. As melhores lentes de contato são fabricadas com tecnologia que promovem bem-estar, segurança e conforto em sua utilização. Portanto, você não precisa ficar preocupado com a segurança de sua visão.

Basta seguir as orientações do seu oftalmologista sobre a indicação de qual tipo de lentes de contato comprar e como utilizá-las de forma segura para sua visão.

4. Conforto dos olhos

As melhores lentes de contato são fabricadas para se adaptarem ao formato de seus olhos. Dessa forma, não há nenhum desconforto em utilizá-las, tirando o período de adaptação. As lentes mais modernas proporcionam uma adaptação mais rápida também. Por isso, invista em lentes de contato de qualidade.

5. Espaço para sua beleza natural

Usar óculos, por mais bonito que seja o modelo, esconde muito de seu rosto. Por isso, lentes de contato são ideais para não esconder sua beleza natural. Ainda mais, existem lentes de contato coloridas, que são ótimas aliadas na hora de realçar sua beleza.

6. Hidratação dos olhos

As lentes de contato não permitem que os olhos recebam lubrificação natural. Para contornar o problema, use boas lentes de contato que possibilitem uma boa hidratação na hora de utilizá-las. Isso significa mais saúde ocular para você.

7. Proteção contra raios solares nocivos

Os raios ultravioletas originados de luz solar fazem mal para sua visão, especialmente o UVA e a UVB. Lentes de contato de qualidade podem proteger seus olhos contra o sol. Por isso, é muito importante investir em lentes de contato de qualidade.

8. Preço acessível

Lentes de contato possuem preços acessíveis quando você já entendeu todos os benefícios que elas podem proporcionar. Além disso, existem muitos tipos de lentes de contato para corrigir diferentes tipos de problemas de visão, além de lentes de contato coloridas.

Por isso, passe em uma consulta com um oftalmologista para ter o diagnóstico correto de seu problema de visão e fale sua preferência por usar lentes de contato.

Dessa forma, o especialista poderá indicar as melhores lentes de contato para você e ainda dar orientações para seu bom uso.