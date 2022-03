Recife realiza a 1ª Conferência Internacional de Resíduos Sólidos – CIRSOL

Compartilhe Facebook

* Por: - 15 de março de 2022.

São Paulo 15/3/2022 – Fabrício Soler, Professor, Coordenador do MBA Executivo em ESG e Consultor Jurídico da ONU e da CNI, será um dos palestrantes do evento

Evento reunirá 140 palestrantes de mais de 17 países, incluindo Fabrício Soler e Tasso Cipriano, sócios do Felsberg Advogados

A capital de Pernambuco realiza, entre os dias 16 e 18, a 1ª Conferência Internacional de Resíduos Sólidos – CIRSOL. O evento, que terá representantes do setor privado, público, organismos internacionais, acadêmicos e sociedade civil, reunirá 140 palestrantes de mais de 17 países. Entre os convidados estão Fabrício Soler e Tasso Cipriano, sócios na área Ambiente, Sustentabilidade e Resíduos do Felsberg Advogados.

Advogado, Professor, Coordenador do MBA Executivo em ESG e Consultor Jurídico da ONU e da CNI, Soler falará durante o painel “Conflitos Regulatórios e Segurança Jurídica”, na quinta-feira (17), a partir das 9 horas. Também participam do debate Wanderley Coelho Baptista, especialista em Políticas de Indústria da Confederação Nacional das Indústrias – CNI; Cenira de Moura Nunes,gerente geral de Meio Ambiente da GERDAU; e Sérgio Ricardo Almeida, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso – TCE/MT

Já Cipriano, que também é professor de direito ambiental do Centro Universitário da Fundação Santo André e diretor do Instituto o Direito por um Planeta Verde, participa do painel “Estratégias de Ampliação do Sistema de Logística Reversa”, na sexta-feira (18), a partir das 14 horas, juntamente com Dione Manetti, CEO da Pragma Soluções Sustentáveis e diretor da Secretaria Nacional de Economia Solidária, órgão do Ministério do Trabalho e Emprego; Paula Pariz, coordenadora de Projetos Setoriais da Associação Brasileira da Indústria do Plástico – Abiplast; e Anísio Coelho, diretor vice-presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco – Fiepe.

Serviço:

1ª Conferência Internacional de Resíduos Sólidos – CIRSOL

Local: Museu Cais do Sertão | Armazém 10, Av. Alfredo Lisboa s/n – Recife

Data: 16 a 18 de março de 2022

Horário: das 9h às 19h

Inscrições: https://www.cirsol.com.br/inscricao/

