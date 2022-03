Pergolado é opção para personalizar jardins e áreas externas

Compartilhe Facebook

17 de março de 2022.

17/3/2022 – Uma grande vantagem do pergolado no jardim é que, além de deixar o espaço mais gostoso para o convívio, ele facilita a venda do imóvel

Pesquisa demonstra que conexão dos brasileiros com o lar aumentou durante o confinamento; empresa especializada explica como funciona a instalação de pergolados



A relação dos moradores com suas casas não é mais a mesma desde a eclosão da pandemia de Covid-19. É o que revela uma sondagem digital realizada pelo Google em junho de 2021. De acordo a pesquisa, 42% dos participantes declararam que se sentiram mais conectados ao lar durante a crise sanitária e 57% afirmaram que os imóveis são uma prioridade de investimento.

Neste cenário, Fernando Saraiva, sócio-fundador da Pergokit & Saraiva Design em Madeiras – empresa que atua com arquitetura e construção -, destaca que os jardins devem ser lembrados, pois são um espaço que oferece momentos de bem-estar e recreação para a família e seus convidados.

“Mesmo com o avanço da vacinação em todo o país, o surgimento de novas variantes e síndromes gripais sinaliza que é importante evitar aglomerações e priorizar momentos de lazer em ambientes seguros, como os nossos jardins. Neste ponto, um elemento pode contribuir para deixar este ambiente ainda mais aconchegante: o pergolado”, afirma.

Utilizado para levar sombra a áreas externas, o pergolado é uma estrutura composta por colunas paralelas e uma cobertura, que pode ser vazada ou fechada. Saraiva explica que um pergolado de jardim pode ser feito de madeira, ferro ou bambu, conforme o estilo do projeto. A estrutura deve ser projetada com madeiras adequadas para ambientes externos, sendo esse um dos principais fatores que influenciam em sua durabilidade.

“Além de usar as madeiras apropriadas, devemos pensar na estrutura de acordo com a funcionalidade do ambiente: se é para leitura, para colocar móveis embaixo, para apoiar plantas trepadeiras ou outro motivo”, afirma.

O empresário destaca que o projeto deve ser relacionado com o ambiente, pensando se é necessário um ripado para sombreamento, se a estrutura demanda uma cobertura para proteção do sol ou se serão somente as madeiras do pergolado.

“Hoje, um projeto pode ser montado em madeira garapeira, que é um material de alta densidade, nobre e adequado para ambientes externos. O pergolado pode ser ‘com beiral’ ou ‘sem beiral’, e o formato também pode variar conforme o gosto do cliente”, diz.

Pergolado valoriza imóveis

Na visão do especialista, a instalação de um pergolado pode valorizar um jardim, otimizando o ambiente e realçando a piscina, além de acrescentar na precificação do imóvel.

“Uma grande vantagem do pergolado no jardim é que, além de deixar o espaço mais gostoso para o convívio, ele facilita a venda do imóvel, tendo em vista que casas com áreas de lazer e jardins personalizados facilitam o momento da venda. A estimativa de valorização do imóvel é de 3 a 4 vezes o valor do investimento”, afirma.

Para jardins, Saraiva recomenda um pergolado com a utilização de “encaixes artesanais”, que, em sua experiência, consiste em uma forma de melhor travar as madeiras e deixar a estrutura com um aspecto mais nobre e artesanal.

Passo a passo para instalação de pergolado

O sócio-fundador da Pergokit & Saraiva Design em Madeiras explica que a instalação de um pergolado é realizada por meio de algumas etapas, técnicas e cuidados. A seguir, ele destaca o passo a passo:

A montagem do pergolado é dividida em quatro estágios. O primeiro passo consiste na confirmação das medidas (comprimento, largura e altura). Depois, é iniciada a montagem dos pilares e das vigas de sustentação. Por fim, são encaixadas as travessas no pergolado.

Dicas e manutenção

O especialista destaca que é importante envernizar o pergolado e fazer a manutenção ao menos uma vez ao ano. Ele frisa que o encaixe das madeiras ajuda no travamento e estética do pergolado: “Veja se o ambiente pede uma cobertura ou sombreamento. Hoje, a melhor cobertura para pergolado é a termotelha, e os melhores forros são feitos em fibras sintéticas ou esteiras de bambu”.

Por fim, Saraiva acrescenta que, além do pergolado no jardim, outra forma de acrescentar e personalizar uma casa é a colocação do pergolado na área gourmet. “O pergolado traz a rusticidade e o aconchego das madeiras em harmonia com outros elementos essenciais para uma área gourmet, como forros exclusivos para personalizar o ambiente, que podem somar ao espaço de bem-estar do seu imóvel”.

Para mais informações, basta acessar: https://saraivadm.com.br/

Website: https://saraivadm.com.br/