Você sabe quando é necessário realizar um implante dentário?

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de março de 2022.

O implante dentário é uma das melhores alternativas para reabilitar o sorriso e deixá-lo mais bonito. Não há dúvidas, que ter um dentes alinhados é o desejo de todos que, por algum motivo, perderam parte das dentições.

O implante dentário é uma das alternativas mais eficientes para quem está em busca de melhorar a qualidade de vida e a autoestima, através do auxílio de uma dentista especialista em implantodontia.

No entanto, é preciso entender quais são os sintomas que podem levar o paciente a procurar por um implante dentário.

Ao longo deste conteúdo, você aprenderá o que é o procedimento, quem pode realizá-lo e quais são os cuidados que se deve ter. Quer saber mais? Boa leitura!

O que é um implante dentário?

O implante dentário é um procedimento cirúrgico, realizado por um especialista que insere um pino de titânio na cavidade dental do paciente, a fim de substituir a raiz do dente.

O pino é colocado no osso do paciente e, após a integração óssea, é colocada a prótese definitiva.

O material utilizado é um pino de fixação, pois tem a capacidade de fazer com que o implante seja fixado definitivamente e depois você possa usar o aparelho ortodôntico transparente para alinhar os demais dentes.

Neste sentido, podemos dizer que o material é compatível com o corpo humano e isso elimina os riscos de rejeição.

Além disso, vale pontuar que o material não é corrosivo e se trata de uma alternativa muito eficiente para reabilitar o sorriso e qualidade de vida.

A busca pelo tratamento aumentou significativamente e isso faz com que ele se torne ainda mais acessível ao longo dos anos.

Quais são os sintomas que levam à cirurgia?

Existem diversas situações que fazem com que o paciente tenha que fazer uma cirurgia de implante, mesmo depois de um procedimento com um dentista de canal. E são elas:

Pessoas que querem reabilitar o sorriso;

Pessoas que perderam os dentes em acidentes;

Pacientes que nasceram com dentes ausentes;

Pacientes que tiveram que extrair dentes devido aos maus cuidados.

No entanto, mesmo que um paciente se enquadre nas situações citadas anteriormente, é fundamental que a cirurgia só aconteça depois de uma avaliação completa de uma clínica dentária especialista em prótese.

Vale pontuar que crianças das quais já perderam os dentes de leite e estão com as dentições permanentes, também podem passar por determinados acidentes e traumas que terminem na perda dentária.

Apesar de muitos pais comumente já levarem os filhos para consultas periódicas com ortodontistas, ou profissionais da odontologia como um todo, em casos assim, recomenda-se procurar um dentista para criança para informações mais detalhadas.

Neste sentido, podemos dizer que embora seja um excelente tratamento, os implantes dentários possuem algumas contraindicações e é isso que abordaremos a seguir!

Existe contraindicação do tratamento?

Alguns pacientes devem ser avaliados com cautela e isso significa que existem fatores de risco que podem comprometer o sucesso do tratamento.

Pacientes com maus hábitos de higiene bucal não são eleitos para uma cirurgia de implante. Isso porque, os cuidados após a cirurgia devem ser redobrados.

Além disso, vale pontuar que os maus hábitos podem ser os causadores da perda de dentes. Portanto, é necessário que o paciente tenha consciência de que a forma como a limpeza bucal é realizada precisa melhorar.

Outro problema bucal que impede a cirurgia é a periodontia e a gengivite. Doenças inflamatórias podem ocasionar em perda óssea, o que impede que o implante se fixe ao dente corretamente.

Crianças e jovens ainda em formação óssea não devem realizar o procedimento, mas somente um especialista poderá avaliar o momento mais adequado.

Fumantes e pacientes como diabetes mellitus, também só devem ir ao cirurgião dentista, após um diagnóstico completo.

Investir na sua saúde bucal é a melhor maneira de se ter qualidade de vida e longevidade. Também podemos pontuar como benefícios do implante dentário:

Melhora da mastigação;

Facilidade para a higienização dos dentes;

Mais conforto para falar, mastigar e sorrir;

Implantes proporcionam um aspecto natural, quando comparado a outros modelos.

Avaliações odontológicas podem auxiliar a prevenir a perda de dentes, por isso, nunca se esqueça de realizar consultas periódicas com um dentista de confiança.

Quais são os cuidados bucais e quando ir ao dentista?

Saber quando ir ao dentista é fundamental para se garantir uma vida com mais sorrisos. Isso porque, as visitas frequentes permitem que você tenha um diagnóstico rápido e um tratamento adequado.

Os especialistas recomendam visitas a cada seis meses, mas pacientes com tratamentos em andamento devem levar em consideração as orientações do dentista.

Além disso, é preciso reforçar a necessidade de se escovar os dentes, pelo menos, três vezes por dia, passar o fio dental após todas as refeições e escovar a língua para evitar o mau hálito.

Após realizar a cirurgia de implante, fique atento aos cuidados pós-operatórios que o dentista te dará.

São esses cuidados iniciais que garantirão o sucesso do tratamento.

Conteúdo desenvolvido pela equipe do Status Fit Center, blog criado com o intuito de melhorar a saúde e o bem-estar por meio de conteúdos que reforçam a importância dos cuidados regulares.