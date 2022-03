Opticon mais uma vez na Feira Internacional de Automação para o Comércio

Compartilhe Facebook

* Por: - 21 de março de 2022.

São Paulo 21/3/2022 – Nos últimos anos, temos mostrado não só nossa linha de produtos, mas também como utilizá-los de maneira inovadora – Jalale Farhat.

Durante a AUTOCOM2022, a empresa focará na apresentação dos leitores, coletores de dados e solução de precificação eletrônica para mostrar ao mercado como as soluções podem proporcionar melhor experiência de compra para os clientes.

Depois da vacinação em massa contra a Covid-19, a volta dos eventos presenciais começa a ser uma realidade no Brasil. Pensando nisso e com o objetivo de fomentar e promover seus produtos no mercado nacional e na América Latina, a Opticon – multinacional especializada em soluções de alta tecnologia para estruturas varejistas, participa da Feira Internacional de Automação para o Comércio – AUTOCOM 2022, que acontece de 05 a 07 de abril, no Expo Center Norte – Pavilhão Amarelo.

A AUTOCOM é o local onde os expositores apresentam ao público visitante altamente qualificado suas soluções e novidades seja no desenvolvimento de novos softwares, hardwares, ou mesmo soluções integradas e específicas para cada novo formato de automação para o comércio e varejo. A característica mais importante da feira é a presença de expositores com soluções já adequadas à legislação e necessidades nacionais, o que permite a aplicabilidade imediata no comércio brasileiro.

Conforme Jalale Farhat, Area Manager Latin America da Opticon: “Nossa participação tem como objetivos a construção de imagem, contato com os tomadores de decisão da indústria, bem como apresentar e demonstrar nossos produtos e soluções, apresentar protótipos para feedback do mercado e obter informações de mercado de concorrentes e clientes”.

Este ano, a Opticon vai focar na apresentação dos leitores, coletores de dados e solução de precificação eletrônica, para mostrar ao mercado, como as soluções podem proporcionar uma melhor experiência de compra para os clientes.

O executivo ainda coloca a AUTOCOM como a grande vitrine de novidades para o varejo mundial. “Nos últimos anos, temos mostrado não só nossa linha de produtos, mas também como utilizá-los de maneira correta, proporcionando aos varejistas ganho de tempo, acuracidade e melhoria de processos”.

Ainda de acordo com Jalale, a importância da Autocom para o setor é imprescindível, pois aproxima os visitantes das tecnologias que estarão presentes no mercado varejista nos próximos anos. “Somos um player do setor varejista, por isso estar presente em um evento como Autocom, e que oferece oportunidades únicas de networking e apresenta novas tecnologias e soluções inovadoras para o mercado, é essencial para o nosso negócio”, conta.

