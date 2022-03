BBB22: decoração da casa mais vigiada do Brasil pode ser copiada de forma econômica

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de março de 2022.

Inspirada no estilo Memphis, a decoração que leva cores vibrantes e formas orgânicas também entra em casa, gastando pouco.

Em todo o Big Brother Brasil, além das votações, paredões e eliminações, outro detalhe que chama a atenção do público: a decoração. Cômodos bem elaborados, seguindo temáticas específicas e repletos de objetos decorativos dão vida à casa mais vigiada do Brasil.

O programa é um dos lançadores de tendências e inspira espectadores. A casa de 2022, em tons multicoloridos, segue o estilo Memphis das décadas de 1980 e 1990. Cores vibrantes, neon, formas orgânicas e objetos que fizeram sucesso nessas épocas marcam presença nos cômodos da casa.

A decoração da casa mais vigiada do país pode servir de inspiração para criar ambientes diferentes de forma econômica. Dá para usar quadros decorativos, pinturas na parede, móveis e outros objetos para levar o estilo do BBB para dentro de casa.

O estilo da casa do BBB

A ideia principal da casa é seguir a proposta do estilo Memphis, um movimento artístico que nasceu em meados de 1980. O nome foi criado por um coletivo italiano de designers e arquitetos após escutarem repetidamente a canção “Stuck Inside of Mobile (With the Memphis Blues Again)” de Bob Dylan.

Desses encontros, nasceu o uso de cores vibrantes contrastadas com preto e branco, seguindo uma forma de arte mais livre e viva. Não é à toa que esses são detalhes bastante comuns na casa mais vigiada do Brasil.

A sala, por exemplo, é muito colorida e repleta de formas orgânicas que aparecem nos quadros, almofadas e no carpete. O contraste está no sofá, um modelo simples e na cor branca.

Os quartos também trazem a mesma linha. O primeiro tem uma pegada mais kidcore e usa símbolos como estrelas, smiles e flores. Já o segundo, tem a proposta grunge com influência do punk, mas ainda assim transmite informação e abusa de elementos coloridos, dessa vez em tons mais sóbrios.

Outro destaque da casa que se assemelha à Memphis é a área externa. Usando formas geométricas, cores vibrantes e contraste com branco, a decoração dá o toque final no estilo.

Como aplicar a decoração do BBB em casa

A decoração da casa é assunto nas redes sociais desde a estreia do programa. Enquanto alguns dizem não gostar das cores vibrantes, outros procuram formas de incorporar em suas residências a tendência lançada pelo Big Brother Brasil.

É possível levar a proposta dos ambientes vistos no reality de forma econômica, por meio de customizações de itens atuais e de novos objetos decorativos de baixo custo.

Customize o ambiente e itens da decoração atual

A primeira dica para quem deseja aderir à trend de forma econômica é customizar peças do ambiente. Móveis, objetos decorativos, molduras e vasos, por exemplo, podem receber novas cores, com aplicação de tinta.

As paredes também podem ganhar uma repaginada. A ideia é apostar na proposta de formas geométricas em cores vibrantes. Uma dica é utilizar lápis e fita crepe para demarcar a região antes de aplicar a tinta.

Aposte em quadros

Para quem não está disposto a pôr a mão na massa, também é possível explorar o universo dos quadros para levar mais cor e vida ao ambiente. Atualmente existem modelos de diferentes tamanhos, formatos, estilos e valores.

O ideal é começar em pontos de destaque, como os quadros, por exemplo. Dessa forma, é possível transformar o cômodo com as cores vibrantes, de forma prática, e deixá-lo com a cara da proposta, conforme for inserindo mais objetos.

Explore outros itens decorativos

Além dos quadros, também é possível explorar outros objetos decorativos. Uma sugestão é apostar na ideia usada na sala da casa mais vigiada do país e encher o sofá com almofadas coloridas.

Outra forma é com itens de iluminação. Pendentes, luminárias e abajures coloridos e dão um toque de design e estilo ao ambiente. Itens de papelaria, vasos, livros e outros também podem ajudar a compor o visual de forma econômica.