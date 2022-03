Qual é o melhor plano de saúde para você? Descubra aqui

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de março de 2022.

Você sabia que, em 2019, apenas 28,5% dos brasileiros possuíam plano de saúde ou odontológico, totalizando 59,7 milhões de pessoas? Esse dado foi coletado pela Pesquisa Nacional de Saúde 2019, realizada pelo IBGE, e divulgado em 2020. E devido a pandemia do Covid-19, esse número cresceu muito mais.

Mas e você, já tem o seu plano de saúde ou sabe qual escolher? Confira nesse post, preparado junto ao nosso parceiro Joov, tudo o que você precisa saber antes de contratar um plano de saúde.

Qual é o melhor plano de saúde: Com ou sem coparticipação?

Com coparticipação : esse tipo de plano possui mensalidades mais baratas, cobrando pequenas taxas na utilização de serviços médicos, mas sempre com limite de cobrança. Ele é ideal para quem não utiliza serviços médicos com frequência e deseja para um valor acessível;

: esse tipo de plano possui mensalidades mais baratas, cobrando pequenas taxas na utilização de serviços médicos, mas sempre com limite de cobrança. Ele é ideal para quem não utiliza serviços médicos com frequência e deseja para um valor acessível; Sem coparticipação: já esse tipo de plano, não cobra taxas a mais na utilização dos serviços, cobrindo tudo, porém, possui mensalidades mais caras. Feito para quem utiliza serviços médicos frequentemente, diferente do anterior.

Qual é o melhor plano de saúde: Qual tipo de cobertura escolher?

Regional : atende a um determinado grupo de municípios, e tende a ser mais barato. É ideal para quem deseja ter atendimento médico sempre por perto e mora, estuda e trabalha na mesma região, sem fazer muitas para viagens;

: atende a um determinado grupo de municípios, e tende a ser mais barato. É ideal para quem deseja ter atendimento médico sempre por perto e mora, estuda e trabalha na mesma região, sem fazer muitas para viagens; Nacional: já a cobertura nacional, oferece atendimento médico em todo o Brasil, através de uma ampla rede credenciada, o que deixa o valor do plano mais caro. Sendo ideal para quem está sempre viajando a trabalho ou a passeios.

Qual é o melhor plano de saúde: Quais são os tipos de segmentações?

Ambulatorial : aqui você terá acesso a todos os tipos de consultas e exames médicos, além de tratamentos e outros procedimentos ambulatoriais. Ideal para que deseja fazer aquele check-up;

: aqui você terá acesso a todos os tipos de consultas e exames médicos, além de tratamentos e outros procedimentos ambulatoriais. Ideal para que deseja fazer aquele check-up; Hospitalar: já essa segmentação cobre internações completas, incluindo exames, cirurgias, UTI e procedimentos em pronto socorro e hospitais, atendendo urgências e emergências. Podendo ser com ou sem obstetrícia.

Qual é o melhor plano de saúde: Qual acomodação escolher?

Enfermaria : aqui você irá ficar em quarto compartilhado, dividindo a sua acomodação com outros pacientes, o que pode deixar o plano mais barato;

: aqui você irá ficar em quarto compartilhado, dividindo a sua acomodação com outros pacientes, o que pode deixar o plano mais barato; Apartamento: já em apartamento, você ficará em quarto individual, desfrutando de uma maior privacidade e conforto, o que pode deixar o valor do plano mais caro.

E por fim, onde escolher o melhor plano de saúde para você?

Onde escolher e contratar o melhor plano de saúde?

Para contratar o melhor plano de saúde para você, é sempre bom analisar com cautela as entrelinhas para identificar o melhor plano para você, existem diversos comparadores de planos de saúde e faz parte da pesquisa para o plano ideal, comparar um plano com o outro para identificar ponto fortes e pontos fracos de cada plano e de cada operadora de planos, por isso é sempre bom pesquisar e verificar as avaliações sobre o plano para a sua região.