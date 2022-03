ExpoISP Expedição movimenta mercado de Internet em São Luís-MA

Compartilhe Facebook

23 de março de 2022.

23/3/2022

Depois desta edição, evento segue para diversas outras cidades do país. Além disso, em maio e novembro acontecem as edições nacionais, sendo Olinda-PE em maio e São Paulo-SP em novembro.

A ExpoISP Expedição chega nesta quarta-feira, 23 de março, pela terceira vez a São Luís-MA. O evento, que ocorre no Hotel Luzeiros (Rua João Damasceno, 02, Ponta do Farol) reúne provedores de internet e operadoras regionais, contando com uma programação focada em tendências e avanços do setor, além de oportunidades de geração de novos negócios para as empresas da área.

A programação do evento vai até as 18h, contando com palestras e painéis sobre temas como saúde organizacional, novas tecnologias para certificação de rede óptica, provedor de alta performance, equipamentos para postes e sua importância para conexões seguras, XGS-PON, ataques DDoS e como se defender, gestão de equipe para ISPs, entre outros. Além disso, há espaços de networking, convivência e sorteios.

A ExpoISP Expedição tem patrocínio de Agora, FiberX Huawei, Sumec, e apoio da Abeoc Brasil, Abott’s, Abramulti, Anid, Anpit, Apims, Appit, Apriam, Aprovasf, Aprove Brasil, Aspeal, Aspro, BOT, Café Ideia, FTTH Brasil, Infra News Telecom, Loucos da Telecom, Mesa Brasil – Sesc, Microtel, ProBahia, Redetelesul, Seinesba e Sinet.

Entre os expositores, estão Agora, Astaplay, ATN, Cablena Brasil, Cariap, ConnectoWay, Dicomp, Digital Conect, DJR Consultoria, Fenix Telecom, Fiber, FiberHome, Fibersul, FiberX, Filadelfia, FonNet, MaisJobs, MaxPrint, Megalink Telecom, Fibra Distribuidora, OIW, Playhub, Precison Solutions, Prysmian Group, Redex, Sumec, Super Player & Co, TecWi, Telxe e Wirelink.

Após a edição de São Luís-MA, o evento acontecerá, ainda, em muitas outras datas e locais pelo país. A programação pode ser visualizada em: https://expedicao.expoispbrasil.com.br/

Além disso, em maio e novembro acontecem as edições nacionais do Expo ISP. A primeira, de 11 a 13 de maio, em Olinda – PE, e a segunda, de 03 a 05 de novembro, em São Paulo – SP. Informações: https://www.expoispbrasil.com.br

A realização é da Start Produções, responsável pela produção de mais de 500 horas de eventos em todo o Brasil, somando mais de 100 palestras em mais de 20 cidades, onde se reuniram cerca de 5 mil visitantes, além de mais de 100 expositores.