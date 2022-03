Itaúsa S.A.: Fato Relevante – Oferta não vinculante (CCR)

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 23 de março de 2022.

São Paulo, SP 23/3/2022 –

Itaúsa comunica aos seus acionistas e ao mercado que, em conjunto com a Votorantim S.A., apresentou proposta de oferta não vinculante para aquisição da totalidade das ações detidas pela Andrade Gutierrez Participações S.A. na CCR S.A.

FATO RELEVANTE – OFERTA NÃO VINCULANTE PARA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NA CCR

ITAÚSA S.A. (“Itaúsa”) comunica aos seus acionistas e ao mercado que, em conjunto com a Votorantim S.A., apresentou proposta de oferta não vinculante para aquisição da totalidade das ações detidas pela Andrade Gutierrez Participações S.A. na CCR S.A. (“CCR”) (“Proposta Não Vinculante”).

O objeto da Proposta Não Vinculante considera a aquisição de 300.149.836 ações da CCR, representativas de 14,86% de seu capital total, com investimento total de aproximadamente R$ 4,1 bilhões (“Transação”). Desse total, a Itaúsa poderá adquirir 208.669.918 ações, representativas de 10,33% do capital total da CCR, com investimento total de R$ 2,9 bilhões.

A conclusão da Transação está condicionada à realização de due diligence, à negociação dos documentos definitivos, ao cumprimento de certas condições precedentes usuais para operações dessa natureza e à celebração de acordo de acionistas para refletir a nova governança.

A Itaúsa poderá fazer uso de recursos próprios e/ou realizar captação por instrumento de dívida de longo prazo para financiar a aquisição.

A CCR, fundada em 1999, com atuação nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e serviços, é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura e mobilidade da América Latina.

Esse potencial investimento reúne características fundamentais da estratégia de alocação eficiente de capital da Itaúsa, que considera empresas líderes em seus setores de atuação, com fluxo de caixa estável e impacto positivo para a sociedade, bem como parceiros estratégicos com visão de longo prazo e experiência comprovada no setor de atuação.

A Itaúsa manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito da evolução das etapas dessa Transação.

São Paulo (SP), 23 de março de 2022.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

Diretor de Relações com Investidores

Website: https://www.itausa.com.br/