Itaúsa S.A.: Fato Relevante – Alienação de Ações da XP Inc

A Itaúsa S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que efetuou a venda de 12.000.000 de ações Classe A de emissão da XP Inc. (“XP”)

FATO RELEVANTE – ALIENAÇÃO DE AÇÕES DA XP INC.

A Itaúsa S.A. (“Itaúsa” ou “Companhia”), em atendimento às disposições do Artigo 12 da Resolução nº 44 da Comissão de Valores Mobiliários, de 23 de agosto de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que efetuou a venda de 12.000.000 de ações Classe A de emissão da XP Inc. (“XP”), correspondentes a 2,14% do capital total da XP, pelo valor de aproximadamente R$ 1,8 bilhão, considerando a taxa de câmbio de ontem (“Alienação”).

Desta forma, a Itaúsa passa a deter 64.470.985 ações ordinárias Classe A de emissão da XP equivalentes a 11,51% do capital total da XP e 3,63% de seu capital votante. Vale ressaltar que os termos e condições do Acordo de Acionistas da XP descritos no Fato Relevante de 1º de fevereiro de 2021 da Itaúsa, principalmente quanto ao direito de indicar membros ao Conselho de Administração e Comitê de Auditoria da XP, permanecem inalterados.

A Alienação decorre da decisão estratégica da Companhia de reduzir sua participação na XP, conforme divulgado anteriormente, por não se tratar de ativo estratégico, bem como da necessidade de recomposição do caixa da holding em função dos últimos investimentos realizados.

A Alienação impactará positivamente os resultados da Itaúsa do primeiro trimestre de 2022 em aproximadamente R$ 1,1 bilhão, líquido de impostos.

Por fim, cabe destacar que no âmbito da busca contínua pela melhor alocação de seu capital e a depender das condições de mercado, a Itaúsa poderá alienar adicionalmente até 24.000.000 de ações ordinárias Classe A da XP em 2022.

São Paulo (SP), 23 de março de 2022.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

Diretor de Relações com Investidores

