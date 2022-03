Como definir quais ações comprar na bolsa?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de março de 2022.

Com um mercado amplo e mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores, escolher a melhor opção é uma missão complexa.

Começar a investir é uma decisão importante que, com o passar do tempo, mais brasileiros estão tomando. Atualmente, a Bovespa conta com mais de 4 milhões de CPFs cadastrados, um número que segue em crescimento acelerado.

Entre as diversas dificuldades que um iniciante do setor financeiro encontra, definir quais ações da B3 ter em carteira é uma das mais presentes e que o acompanhará até mesmo após conquistar maior entendimento do mercado.

Pensando que você pode estar passando pelas mesmas dúvidas, separamos algumas dicas que podem auxiliar durante a decisão de quais empresas aplicar seus investimentos.

Estude todo o mercado

É comum que você tenha proximidade com algum nicho específico do mercado. Porém, é importante sempre estar ciente do que acontece na economia global e, nesse momento, além de todo apoio teórico, as notícias te auxiliam para conciliar o aprendizado com a prática.

Com isso, é importante ter em mente que o estudo deve ser contínuo e ainda mais aprofundado quando estiver próximo de adquirir uma nova ação, seja por meio de sites, jornais, livros ou cursos.

Tenha uma carteira diversificada

Como já dizia Harry Markowitz, “não coloque todos os ovos na mesma cesta” – e você precisa ter isso em mente na hora de montar sua carteira de investimentos.

Com um maior número de empresas em que você tem seu patrimônio aplicado, as chances de prejuízo são reduzidas, pois enquanto, determinado setor não está indo tão bem, outra área pode seguir o caminho contrário e, assim, você recuperaria as perdas de forma simultânea.

Não tenha medo de arriscar

É de extrema importância que você conte com um planejamento detalhado, definindo até mesmo quanto está disposto a perder em alguma aplicação.

Tendo em mente que o mercado conta com oscilações e nem sempre seus investimentos darão certo, não fique preso ao medo de arriscar. Identificando uma boa oportunidade e estando dentro de seus orçamentos, faça a tentativa, pois muitas vezes o investimento dará certo e, mesmo que não ocorra como o previsto, servirá de aprendizado para futuras negociações.