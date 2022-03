Aumenta a acessibilidade dos serviços de telefonia 0800 para empresas diversas

Compartilhe Facebook

25 de março de 2022.

Salvador, Bahia 25/3/2022 – (…) adquirir um serviço dessa natureza estava exatamente no medo que acometia o empresário sobre o tamanho da conta que viria no final do mês

Inovações tecnológicas, baixo custo e rapidez na implementação constituem a base da procura por esse tipo de serviço específico

Desde que surgiu no Brasil, em meados dos anos 90, o serviço de 0800 vem ressignificando o comportamento de milhares de empresas. O fato deve-se aos benefícios de um SAC estruturado e capaz de potencializar o feedback entre empresa e consumidor, por meio de ramais e filiais. Na época do seu surgimento, esse serviço era disponível apenas para as grandes corporações, em função principalmente dos altos custos. Contudo, as inovações tecnológicas, a queda nos preços e a ampliação no setor de telecom possibilitou o acesso a organizações de todos os portes.

Relacionamentos lucrativos e duradouros entre empresas e seus clientes aumentaram significativamente até os dias atuais, em função da possibilidade fácil e rápida de implementação do número 0800, que além do benefício da ligação gratuita, gera também rapidez no atendimento e fluidez nas comunicações e demandas.

Com o objetivo de democratizar ainda mais o acesso a micro, pequenas e médias empresas, fornecedores desse tipo de serviço criam alternativas capazes de realizar o sonho de todo e qualquer empresário de ter o seu próprio número 0800.

Segundo Paulo Henrique Silva, gerente de relacionamento da VOXOV Telecom, para alcançar essa meta de democratização é necessário apresentar uma vasta cartela de funcionalidades que acompanham o 0800, disponibilizando o acesso ilimitado ao serviço com preços abaixo da tabela nacional . “A resistência que uma empresa de pequeno porte tem em adquirir um serviço dessa natureza está exatamente no medo que acomete o empresário sobre o tamanho da conta que pode chegar no final do mês”, diz ele, afirmando que esse receio já não procede mais quando se contrata o serviço pela empresa onde trabalha. “É preciso ir além das necessidades de telecomunicação dessas organizações menos abastadas de recursos”, enfatiza ele, mencionando que até mesmo a implementação do serviço que realiza é feita em até um dia útil para facilitar a vida dos micro, pequenos e médios empresários.

