Fato Relevante – Allied Tecnologia S. A.

25 de março de 2022.

A ALLIED TECNOLOGIA S.A. (“Companhia”), (B3: ALLD3), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em continuidade ao Fato Relevante divulgado pela Companhia em 04 de março de 2022, que no contexto da oferta pública de distribuição secundária de 93.220.582 ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da Companhia e de titularidade exclusiva do Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP I”) e do Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP II” e, em conjunto com o FIP I, “Acionistas Vendedores” e “Ações”, respectivamente) sem esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), foi aprovado, em 24 de março de 2022, o preço de R$14,00 por ação, em reunião dos respectivos comitês de investimentos dos Acionistas Vendedores, realizadas nesta data (“Preço por Ação”). O Preço por Ação foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais (conforme definido no prospecto definitivo da Oferta), realizado no Brasil, pelas instituições intermediárias da Oferta no Brasil, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM nº 400. Com base no Preço por Ação, o montante total da Oferta (considerando a colocação das Ações Adicionais) é de R$6.412.196,00.

Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM. As Ações passarão a ser negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão em 28 de março de 2022, sendo que a liquidação física e financeira da Oferta ocorrerá no dia 29 de março de 2022.

A Oferta está sendo realizada com o objetivo de liberar a ampla negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação na B3, inclusive, por investidores de varejo e, dessa forma, a Companhia espera aumentar a liquidez e o volume de negociação das ações em bolsa, buscando capturar mais valor aos seus acionistas e ao mercado em geral.

Informações adicionais sobre a Oferta poderão ser obtidas no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo da Oferta, que foram divulgados nesta data e que estão disponíveis na página na Internet da Companhia (https://ri.alliedbrasil.com.br/), do BTG Pactual, na qualidade de coordenador líder da Oferta (www.btgpactual.com/home), da CVM (www.gov.br/cvm/ptbr) e da B3 (www.b3.com.br).

Este Fato Relevante possui caráter meramente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve, em qualquer circunstância, ser interpretado como, nem constituir, recomendação de investimento, tampouco anúncio de oferta pública de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.

São Paulo, 25 de março de 2022.

Luís Gustavo Ferraz Antunes

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Website: https://ri.alliedbrasil.com.br/