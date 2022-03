Um mercado em expansão: como inovar no setor de lavanderias?

Compartilhe Facebook

25 de março de 2022.

São Paulo, SP. 25/3/2022 – A criação da Alfa é a satisfação e o prazer de realizar na minha na minha própria empresa a ideia que vendi no Brasil a fora e que até hoje tem dado muito certo

Na contramão do cenário econômico atual do país, lavanderias geram em torno de 33.000 empregos diretos somente no Estado de São Paulo. Apostando nessa tendência, Ana Cristina CEO da AC Consultoria, que a 22 anos fornece capacitação de equipes e suporte para negócios deste segmento, investe na criação de sua própria rede de lavanderias, e descreve essa nova empreitada em plena pandemia.

Segundo dados da Sindilav, Sindicato Intermunicipal de Lavanderias do Estado de São Paulo, atualmente existem aproximadamente 5.300 lavanderias. Essas empresas geram em torno de 33 mil empregos diretos: 14.800 só na cidade de São Paulo e cerca de 95 mil em todo o Brasil.

Essa indústria movimenta aproximadamente R$ 6 bilhões por ano, e, entre diversas modalidades, as lavanderias do segmento doméstico apresentam um potencial de crescimento ainda maior: segundo um levantamento do Ipea, Instituto de Pesquisa econômica aplicada, cerca de 40% das pessoas sentem que seu tempo livre encurtou, principalmente devido ao excesso de tarefas domésticas. O que reflete diretamente nos hábitos de consumo, e na busca pela terceirização de tarefas como a lavagem de roupas.

Pensando nisso, uma especialista no segmento de consultoria para lavanderias decidiu colocar em prática tudo que vem ensinando para diversos empresários por todo Brasil ao longo de seus 22 anos de experiência.

Ana Cristina, CEO da AC Consultoria, possui uma longa experiência em capacitação de equipes e é reconhecida no ramo por sua jornada de sucesso. Ela agora inaugura a sua própria rede de lavanderias. A profissional foi responsável por auxiliar centenas de empresários a tirar seus projetos do papel, e mesmo com uma grande demanda, empreender no Brasil nunca é uma tarefa fácil, e a pandemia tornou esse desafio ainda mais ameaçador.

Segundo um levantamento do IBGE, menos de 40% das empresas criadas no Brasil sobrevivem após 5 anos de atividades. Isso exemplifica o papel fundamental que a consultoria exerce na orientação de gestores.

Mesmo com o cenário otimista, pesquisas apontam que durante a pandemia o setor de lavanderias sofreu uma retração de 44%, o que torna a longa experiência na área um diferencial importante para o sucesso do novo empreendimento. Ana Cristina conta que dentre os seus 22 anos de experiência, foi professora por 8 anos de uma grande franquia do segmento, a 5àsec, e desde então vem ajudando a profissionalizar centenas de equipes de lavanderias por todo Brasil e até no exterior.

Ela avalia que, após ter ajudado tantas equipes, esse é o momento propício para colocar em prática todos os ensinamentos que ajudaram esses empreendimentos. E em novembro de 2021, inaugurou em São Paulo a unidade matriz de sua própria rede de lavanderias, a Alfa Lavanderia & Costura.

Uma longa jornada

Ana Cristina conta que enfrentou diversos desafios, e que iniciou sua carreira dentro do segmento como polivalente.

“Nunca poderei invalidar o começo, foi nesta franquia que tive a minha primeira oportunidade, onde conheci o conceito de lavanderia Premium, e passei a entender a lavagem a seco e muito mais”, conta Ana Cristina.

E após 8 anos de aprendizado dentro da empresa, ela decidiu espalhar seu conhecimento por outras franquias e lavanderias por todo o país e fundou a AC Consultoria.

“Cresci vendo minha mãe costurar, fazer acabamentos, cresci em meio a tecidos e detalhes, então descobri que estava no lugar certo, era só aprender, aprender e aprender”, complementou Ana.

Ela conta que mesmo com toda a sua experiência, encara essa nova experiência como um desafio inédito em sua jornada.

A concretização de um sonho

A materialização de um projeto grandioso como de uma rede de franquias é certamente um grande desafio, e isso não é diferente para a consultora Ana Cristina, que apesar de sua trajetória e experiência, hoje se vê no mesmo lugar dos diversos empresários e franqueados aos quais auxiliou na abertura das portas de seus estabelecimentos.

“A criação da Alfa é a realização de tudo que eu acredito, é mais do que a formatação de um padrão de negócio é a satisfação e o prazer de realizar na minha na minha empresa a ideia que vendi no Brasil a fora e que até hoje tem dado muito certo. Meus clientes empreendedores que o digam”, relata a CEO da AC Consultoria.

Porém, a profissional segue realista, encarando possíveis dificuldades de frente, mas, agora vivenciando essa experiência com uma ótica diferente, não mais como observadora, e sim como empreendedora.

Os maiores desafios de empreender no segmento

O serviço de lavagem antes visto como um despesa ou luxo para muitos, hoje é tido como algo essencial, pois, dispensa a obrigatoriedade da realização de tarefas domésticas triviais, além de diminuir o consumo de recursos como água e energia elétrica, que somente durante a pandemia sofreu um aumento de 52% segundo a Aneel.

Apesar do grande potencial para geração de empregos, a especialista aponta que encontrar profissionais com ou sem experiência na área é um desafio considerável.

“A maior dificuldade no Brasil é a mão de obra, com certeza. Mesmo sabendo formar e capacitar pessoas, não tenho uma receita para transformação de caráter e essa é a maior dificuldade para encontrar pessoas responsáveis, comprometidas, e que queiram vestir a camisa da empresa,” reflete Ana.

No entanto, ela afirma estar confiante em seu novo projeto. Ela espera expandir e espalhar diversas unidades da Alfa por São Paulo, e conquistar o mercado, fidelizando os clientes com um serviço de excelência”, afirma a empreendedora. Segundo ela, o principal ingrediente de sucesso para a gestão de uma lavanderia é a união de três pontos: a gestão operacional, a financeira e a administrativa.

Mas como se destacar dentro de um mercado tão competitivo?

Uma das muitas consequências trazidas pela pandemia foi a mudança dos hábitos de consumo de produtos e serviços, as pessoas passaram a aderir a modalidade de compras online e segundo pesquisa realizada pela Mastercard o setor de e-commerces cresceu 75%.

Então, seguindo essa tendência, além de serviços tradicionais como lavagem, passadoria e costura, a principal aposta da Alfa Lavanderia é o delivery com horário agendado, assim o cliente tem total controle sobre a retirada e entrega de suas peças. Ou seja, a proposta de valor da empresa baseia-se na prestação de serviços personalizados para cada cliente.

Website: https://alfalavanderia.com.br