Blog Mulher e Thal oferece novo olhar para a saúde feminina

* Por: - 25 de março de 2022.

Passa Quatro, MG 25/3/2022 –

O blog Mulher e Thal se baseia em informações qualificadas e acessíveis sobre sexualidade, corpo, ciclo menstrual, métodos contraceptivos, sistema reprodutor feminino, gravidez, maternidade e bem-estar.

No final de 2021, a internet ganhou uma nova fonte de informações sobre a saúde feminina. O blog Mulher e Thal foi criado para disponibilizar conteúdos acessíveis e certificados por profissionais da saúde no ambiente digital.

O projeto é uma iniciativa da Grünenthal, farmacêutica alemã focada em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos para a dor e doenças relacionadas, em parceria com a Prod, agência brasileira especializada em Marketing Digital.

Enquanto a farmacêutica contribui com a sua expertise em desenvolvimento técnico-científico voltado para a saúde, a Prod disponibiliza seu know-how focado em digital para impactar a vida de muitas mulheres com conteúdos relevantes.

A decisão de criar uma plataforma especializada em saúde feminina, no Brasil, partiu da necessidade de transformar o dia a dia das mulheres e possibilitar que elas tenham o controle sobre seus corpos. O blog contempla assuntos como gestação, sexualidade, ciclo menstrual, doenças mais comuns, cuidados com o corpo, métodos contraceptivos, sistema reprodutivo, bem-estar e muito mais.

Mulher e saúde no Brasil

De acordo com o IBGE, as mulheres são maioria na composição demográfica do país, representando 51,8% do total. No contexto de jornada dupla ou tripla, no qual as mulheres gerenciam a vida profissional, doméstica e a maternidade, é comum que os cuidados com a saúde fiquem em segundo plano. Esse cenário destaca algumas condições, ainda precárias, de acesso à saúde.

Em 2021, o Ministério da Saúde publicou um Boletim Epidemiológico que posiciona o câncer de colo de útero como o terceiro tipo mais incidente nas mulheres. A mortalidade materna brasileira também chama a atenção, com uma taxa alta de 58 óbitos maternos para cada 100 mil nascidos vivos.

Mulher e Thal como uma “melhor amiga” online das mulheres

Considerando a forte presença do ambiente digital na vida das pessoas, o blog Mulher e Thal se posiciona como uma fonte confiável de conteúdos sobre saúde da Mulher na web.

Se, historicamente, a relação feminina com a saúde envolve frustrações, violações de direitos e falta de representatividade, a proposta do blog é reverter esse cenário e concentrar o poder de conhecimento e decisão na mão das mulheres.

É importante destacar que os conteúdos do Mulher e Thal não têm qualquer intenção de substituir as consultas médicas. O blog aborda a saúde feminina de forma geral, para mulheres de todas as idades, levando em conta a promoção, reconhecimento e respeito aos direitos integrais da mulher, com foco no autocuidado e bem-estar.

Website: https://www.prod.ag/blog/