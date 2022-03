Escritório jurídico apresenta crescimento em nova estrutura e áreas de atuação

Compartilhe Facebook

São Paulo, SP 25/3/2022 – O tributarista Paulo Vieira da Rocha fez a sustentação oral nas duas sessões de julgamento e começou a se destacar pela tese inovadora

Escritório de advocacia, liderado por Paulo Vieira da Rocha e Tarsila Machado Alves, tem tradição de 15 anos

O escritório de advocacia liderado pelos sócios Paulo Vieira da Rocha* e Tarsila Machado Alves**, mesmo em meio à pandemia provocada pelo Covid-19, viu sua carteira de clientes expandir, especialmente para grandes empresas de capital aberto brasileiras e de setores empresariais inéditos, o que motiva a evolução de sua marca, estrutura e escritório. O foco do time do Vieira da Rocha Machado Alves Advogados e Consultores, é composto por advogados bem graduados no Brasil e no exterior, com formações e experiências ecléticas, que permanece nos resultados práticos e performances concretas. A atuação prática do escritório VRMA Advogados é organizada em torno dos eixos: tributário, contratual, societário, planejamento patrimonial, regulatório e de contencioso cível.

No período, a banca atendeu ainda multinacionais com sede no exterior, especialmente nos EUA, no Reino Unido e na União Europeia, que procuraram o escritório em busca de assessoria legal e fiscal para negócios no país ou em processos de M&A (fusões e aquisições). Paulo Vieira da Rocha, cuja formação acadêmica é bastante internacionalizada há anos, fez Doutorado-sanduíche como Pesquisador Visitante (Gastwissenschaftler), no Instituto de Direito Financeiro e Tributário da Universidade de Heidelberg (Alemanha), em 2013 e 2014, além de estágios de pós-doutorado no International Bureau of Fiscal Documentation – IBFD, em Amsterdam em 2017 e (novamente) no Instituto de Direito Financeiro e Tributário da Universidade de Heidelberg (Alemanha) em 2018, o que, além de tudo, deu muita base para sua condição atual, de pesquisador em pós-doutorado na Universidade de São Paulo (desde 2018). Atualmente, os principais setores de atuação dos clientes dessa nova parte da composição da carteira do VRMA Advogados incluem exploração de óleo e gás, setor de serviços, indústria têxtil, brinquedos, energia, bens de capital, grupos de varejo e, também, de entretenimento.

O sócio do VRMA Advogados, Paulo Vieira da Rocha, explica como seu escritório vivenciou um momento de crescimento em meio à pandemia. “Houve aquele momento de pânico no mercado, natural, no início da pandemia, mas passados os primeiros meses, a procura por assessoria jurídica nas áreas que atendemos cresceram, nossa carteira expandiu, com captação de clientes em diversos Estados”, aponta Paulo Vieira da Rocha, fundador do VRMA Advogados.

Perspectiva 2022

As perspectivas do escritório em 2022 são positivas e de crescimento, com olhos na expansão da sua própria atuação em empresas de capital aberto, além de outros nichos. “Estamos estudando aumentar nossa presença junto a gestores de fundos imobiliários e startups”, diz a sócia do VRMA Tarsila sobre os fundos imobiliários, cujo setor de galpões logísticos que atendem o comércio eletrônico, especialmente, cresceu durante o aumento de demanda na pandemia, e junto às startups que representam número considerável de empresas que abriram o capital na bolsa de valores nos últimos meses.

O compromisso com o aperfeiçoamento e com a elevação da qualidade técnica estimula os advogados a buscarem, constantemente, formas de aprimoramento acadêmico e profissional. Dentro deste contexto, o intercâmbio de informações – seja por intermédio de cursos ou pela participação em entidades de classe – é essencial no incremento do conhecimento jurídico de cada colaborador. Parte deste esforço pode ser evidenciada em importantes obras e trajetória acadêmica de seus sócios.

Conquistas Inéditas

Na trajetória dos sócios fundadores do VRMA Advogados, caracterizada pela qualidade de seus profissionais e das peças processuais produzidas por seus advogados, estão momentos marcantes, como aquele em que o tributarista Paulo Vieira da Rocha, em 2011, quando ainda tinha apenas cerca de 5 anos de carreira, obteve pela primeira vez a declaração de inconstitucionalidade de um tributo por um tribunal. A 7ª Turma do TRF1 iniciara julgamento sobre a Taxa de Serviços Administrativos, instituída por uma lei federal em favor da SUFRAMA. Em sessão iniciada em 2011, com dois votos pela inconstitucionalidade da taxa, o julgamento foi suspenso para abertura de incidente de declaração de inconstitucionalidade, que, por sua vez, veio a ser julgado cerca de um ano depois, pelo Órgão Especial daquele Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade da taxa por treze votos a zero. Paulo fez a sustentação oral nas duas sessões de julgamento. “Ali ficou claro, pela primeira vez, que, mesmo se tratando, à época, de advogados com menos de cinco anos de prática, nossas teses inovadores tinham potencial de êxito e que nós já merecíamos a credibilidade que o mercado nos começava a dar”, afirma Paulo.

Website: http://www.vrma.com.br