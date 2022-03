Wellbeing busca bem-estar na criação de espaços residenciais e corporativos

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 28 de março de 2022.

Ribeirão Preto-SP 28/3/2022 – Podemos destacar que os projetos estão cada vez mais focados em o usuário gostar do seu ambiente de trabalho, que atualmente passou a ser em casa

Segundo o empresário do setor de móveis, Fernando Barbosa, tendência vem impactando a construção de projetos

Com o advento da pandemia, as pessoas estão buscando ter uma conexão maior com a casa, seja adequando o ambiente para o home office, ou preparando o espaço para reuniões familiares. Essa reconfiguração das prioridades e valores ditou a tendência do Wellbeing, que traduzido para o português, significa bem-estar. Essa é uma das principais tendências de comportamento, decoração e arquitetura para 2022.

A macrotendência Wellbeing diz que a sociedade deve ressignificar a casa como um espaço versátil e funcional, sendo palco para diferentes atividades. Fernando Barbosa, diretor da Planearte, empresa de móveis planejados de Ribeirão Preto, explica que as pessoas começaram a ter um olhar mais atento aos ambientes, buscando torná-los mais agradáveis e acolhedores. “Prova disso é que as ergonomias ficaram mais confortáveis, as memórias afetivas mais presentes na decoração e as personalidades dos moradores mais acentuadas em cada detalhe”, diz.

De acordo com dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), entre maio de 2020 e abril de 2021 houve uma alta de 20,1% na venda de móveis no Brasil. Comprovando a busca do consumidor pela renovação e adaptação dos ambientes às novas realidades.

O diretor da Planearte, conta que nesse período viu o número de clientes aumentar. “Crescemos 10% em relação a 2020 e como o investimento em novos equipamentos e contratações em 2022 estamos projetando um crescimento de 40%”, diz Fernando Barbosa.

O empresário conta que tem observado tendências ligadas ao bem-estar ganharem força e serem incorporadas aos projetos arquitetônicos e decoração. “Podemos destacar, principalmente, que os projetos estão cada vez mais focados em o usuário gostar do seu ambiente de trabalho, que atualmente passou a ser em casa para muitas pessoas”, conclui.

O Wellbeign na prática

A macrotendência se desdobra em quatro tendências:

Flex House: os espaços adaptáveis se tornaram essenciais em um cenário que está em constante transformação;

Safe Place: a casa deve ser vista como um espaço seguro, permeado pelo sentimento de afeto e cuidado;

Comfy Zone: os ambientes devem ser um refúgio para desacelerar, estimular sentidos, olhar para dentro e recordar o essencial;

Memoir: aprender com o passado e evocar memórias para construir o futuro passou a ser ainda mais importante.

Website: https://planearte.com.br/